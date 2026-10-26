Ворог вдарив по агросектору: відомо про постраждалих, знищені сотні тонн врожаю

Яких збитків зазнав агросектор Чернігівщини

Зокрема, російська армія атакувала "бандероллю" село на Прилуччині, про що повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус вранці 26 жовтня.

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Відбулося влучання по сільгосппідприємству, по ангару. Там зберігалося 70 тонн зерна – пшениці і сої. Крім того, 33-річний чоловік зазнав уламкового поранення.

У селі Новгород-Сіверської громади стався удар "герберою", по підприємству, внаслідок якого загорілося зерносховище. Там зберігали гарбузове насіння та пшеницю. До того ж постраждала 54-річна жінка.

Слід ще додати, що агресор вдарив по підприємству в селі Менської громади – знищене обладнання та 700 тонн картоплі.

У понеділок, 26 жовтня, у ДСНС підтвердили факт російських атак.

У Прилуцькому районі ворог атакував ангар приватного підприємства. Травмовано чоловіка. На Новгород-Сіверщині внаслідок ворожого удару загорілася будівля зерносховища. Травмовано жінку– йдеться у повідомленні.

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Зауважте! Удень – сталося влучання "молній" по селу Корюківської громади. У приміщенні школи пошкоджені вікна, стіни і стеля.

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Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 жовтня, Росія атакувала підприємство у Чернігові. Відомо про загиблого та поранених.

А у суботу, 24 жовтня, дрон атакував ферму на Сумщині. Йдеться про підприємство, яке займається розведенням великої рогатої худоби. Внаслідок атаки загинула жінка, відомо про поранених.