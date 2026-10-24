Росіяни прицільно вдарили по фермі на Сумщині: є жертва та поранені

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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Що відомо про атаку

Росія завдала удару по цивільному підприємству, яке займається розведенням великої рогатої худоби, у Конотопському районі.

Загинула жінка, ще четверо людей постраждали.

Загибла – працівниця ферми. Жінка перебувала в епіцентрі удару. За кілька днів їй мало виповнитися всього 32 роки.

Двох постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією, травми неважкі.

Також є загиблі та поранені тварини.

На місці працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

До слова, вдень 24 жовтня Росія також вдарила по критичних об'єктах Дніпра та Запоріжжя.

У Запоріжжі, попередньо, поранено двох людей і пошкоджено автівки. Повідомлялося про повне перекриття руху через греблю ДніпроГЕС.