Росіяни прицільно вдарили по фермі на Сумщині: є жертва та поранені

Росіяни прицільно вдарили по фермі на Сумщині / Сумська ОВА
У суботу, 24 жовтня, російський безпілотник прицільно атакував ферму на Сумщині. На жаль, є жертви та поранені.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
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Що відомо про атаку
Росія завдала удару по цивільному підприємству, яке займається розведенням великої рогатої худоби, у Конотопському районі.
Загинула жінка, ще четверо людей постраждали.
Загибла – працівниця ферми. Жінка перебувала в епіцентрі удару. За кілька днів їй мало виповнитися всього 32 роки.
Двох постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією, травми неважкі.
Також є загиблі та поранені тварини.
На місці працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.
До слова, вдень 24 жовтня Росія також вдарила по критичних об'єктах Дніпра та Запоріжжя.
У Запоріжжі, попередньо, поранено двох людей і пошкоджено автівки. Повідомлялося про повне перекриття руху через греблю ДніпроГЕС.
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