Россияне нанесли прицельный удар по ферме в Сумской области: есть жертва и раненые

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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Что известно об атаке

Россия нанесла удар по гражданскому предприятию, занимающемуся разведением крупного рогатого скота, в Конотопском районе.

Погибла женщина, еще четверо человек пострадали.

Погибшая – работница фермы. Женщина находилась в эпицентре удара. Через несколько дней ей должно было исполниться всего 32 года.

Двоих пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, травмы нетяжелые.

Также есть погибшие и раненые животные.

На месте работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

К слову, днем 24 октября Россия также на нанесла удар по важнейшим объектамв Днепра и Запорожья.

В Запорожье, по предварительным данным, ранены два человека и повреждены автомобили. Сообщалось о полном перекрытии движения через плотину ДнепроГЭС.