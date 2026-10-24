Россия нанесла удары по критическим объектам в Днепре и Запорожье

Россия обстреляла Запорожье и Днепр / Коллаж 24 Канала
Оккупанты проводят атаки на критическую инфраструктуру Запорожья и Днепра. В городах были слышны взрывы.
"Враг совершил атаку на объект инфраструктуры Запорожья. По предварительным данным, ранены два человека. Повреждены автомобили", – говорится в сообщении ОВА.
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"Враг наносит удары по критической инфраструктуре Днепра. Последствия уточняются. Угроза для города сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", – сообщил глава Днепропетровской ОГА.
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