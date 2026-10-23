Новая волна "Шахедов" уже направляется в Украину: какие регионы находятся под угрозой

За передвижением вражеских дронов и угрозой для отдельных населенных пунктов следит 24 Канал.
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Где существует угроза атаки дронов?
В случае объявления воздушной тревоги немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя.
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
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Хронология событий
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Запорожской области.
Ударные БПЛА в Харьковской области, следующие на юг (Павлоград)
Реактивные БПЛА с севера Киевской области на север Житомирской области по западному курсу.
Реактивные БПЛА с севера Киевской области на север Житомирской области по западному курсу.
Реактивный БПЛА в Хмельницкой области, курс – северо-западный, в направлении Тернопольской области.
Реактивный БПЛА к западу от Тульчина (Винницкая область), курс – северо-западный.
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