Live
Переглядів: Час читання:1 хв

Нова хвиля "Шахедів" вже летить на Україну: які регіони під загрозою

Вероніка Соцкова

Росія атакує Україну дронами / Getty Images

Росія атакує Україну дронами

За рухом ворожих дронів та загрозу для окремих населених пунктів стежить 24 Канал.

Реклама
Adv

популярні відео

Де є загроза атаки дронів?

У разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до відбою.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

Доповнюємо новину...

Хронологія подій

23 жовтня 2026

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

Ударні БпЛА на Харківщині курсом на південь (Павлоград)

Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.

Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.

Реактивний БпЛА на Хмельниччині курс північно-західний на Тернопільщину.

Реклама

Реактивний БпЛА західніше Тульчина (Вінниччина) курс північно-західний.

Повʼязані теми:

Коментарі

3 коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter