Нова хвиля "Шахедів" вже летить на Україну: які регіони під загрозою

За рухом ворожих дронів та загрозу для окремих населених пунктів стежить 24 Канал.
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Де є загроза атаки дронів?
У разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття та залишайтеся там до відбою.
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
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Хронологія подій
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
Ударні БпЛА на Харківщині курсом на південь (Павлоград)
Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.
Реактивні БпЛА з півночі Київщини на північ Житомирщини західним курсом.
Реактивний БпЛА на Хмельниччині курс північно-західний на Тернопільщину.
Реактивний БпЛА західніше Тульчина (Вінниччина) курс північно-західний.
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