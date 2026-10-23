Росія атакувала підприємство у Чернігові: відомо про загиблого

Відомо про загиблого та поранених. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у власних соцмережах.

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Що відомо про атаку?

Вдень 23 жовтня Росія завдала удару по Чернігову. Під обстрілом опинилося підприємство, яке зазнало руйнувань.

Наразі на місці події з'ясовують деталі щодо масштабів пошкоджень. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення, їх доправляють до лікарні. Ще двом постраждалим надають екстрену медичну допомогу.

Того ж дня Росія безпілотником вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури у Львівському районі. Внаслідок ворожого удару повністю або частково знеструмлені 175 населених пунктів.

В ніч на 23 жовтня країна-агресорка також здійснила масовану атаку ударними БпЛА на Суми. Під прицільними ударами росіян були об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста, відомо про поранених.