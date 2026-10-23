Росія масовано атакувала Суми: є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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Що відомо про атаку на Суми

Під прицільними ударами росіян були об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Є пошкодження і в житловому секторі Ковпаківського району.

Попередньо, щонайменше двоє людей постраждали. Їхній стан уточнюється. Надається необхідна медична допомога.

Ліквідація наслідків атаки триває.

Атака на Суми / ДСНС

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Нагадаємо, що Росія також атакувала Житомирщину. Під ударом були об'єкти енергетики та житлові будинки