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Росія масовано атакувала Суми: є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Софія Рожик
Росія масовано атакувала Суми: є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Цієї ночі Росія здійснила масовану атаку ударними БпЛА на Суми. На жаль, частина безпілотників досягла цілей.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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Що відомо про атаку на Суми

Під прицільними ударами росіян були об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Є пошкодження і в житловому секторі Ковпаківського району.

Попередньо, щонайменше двоє людей постраждали. Їхній стан уточнюється. Надається необхідна медична допомога.

Ліквідація наслідків атаки триває.

Атака на Суми / ДСНС

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Нагадаємо, що Росія також атакувала Житомирщину. Під ударом були об'єкти енергетики та житлові будинки

Російські терористи били й по Рівненщині. Під прицілом опинилися енергетика, житловий сектор, бізнес, є знеструмлення.

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