Россия подвергла Сумы массированной атаке: есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура

Этой ночью Россия совершила массированную атаку с помощью ударных БПЛА по Сумам. К сожалению, часть беспилотников достигла целей.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
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Что известно об атаке на Сумы
Под прицельными ударами россиян оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех разных частях города. Есть повреждения и в жилом секторе Ковпаковского района.
Предварительно, по меньшей мере два человека пострадали. Их состояние уточняется. Оказывается необходимая медицинская помощь.
Ликвидация последствий атаки продолжается.
Атака на Сумы / ГСЧС
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Напомним, что Россия также совершила атаку на Житомирскую область. Под ударом оказались объекты энергетики и жилые дома
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