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Россия подвергла Сумы массированной атаке: есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура

София Рожик
Россия подвергла Сумы массированной атаке: есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура

Этой ночью Россия совершила массированную атаку с помощью ударных БПЛА по Сумам. К сожалению, часть беспилотников достигла целей.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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Что известно об атаке на Сумы

Под прицельными ударами россиян оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех разных частях города. Есть повреждения и в жилом секторе Ковпаковского района.

Предварительно, по меньшей мере два человека пострадали. Их состояние уточняется. Оказывается необходимая медицинская помощь.

Ликвидация последствий атаки продолжается.

Атака на Сумы / ГСЧС

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Напомним, что Россия также совершила атаку на Житомирскую область. Под ударом оказались объекты энергетики и жилые дома

Российские террористы били и в Ровенской области. Под прицелом оказались энергетика, жилой сектор, бизнес, наблюдаются отключения электроэнергии.

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