Россия подвергла Сумы массированной атаке: есть раненые, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Реклама Adv

популярные видео

Что известно об атаке на Сумы

Под прицельными ударами россиян оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех разных частях города. Есть повреждения и в жилом секторе Ковпаковского района.

Предварительно, по меньшей мере два человека пострадали. Их состояние уточняется. Оказывается необходимая медицинская помощь.

Ликвидация последствий атаки продолжается.

Атака на Сумы / ГСЧС

1 2 3 4 5 1 / 5

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, что Россия также совершила атаку на Житомирскую область. Под ударом оказались объекты энергетики и жилые дома