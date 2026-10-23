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Россияне обстреляли Ровенскую область: часть области – осталась без света

Анастасия Колесникова
Враг совершил атаку на Ровенскую область

Враг совершил атаку на Ровенскую область / Коллаж 24 Канала

Оккупанты провели атаку на Западную Украину с помощью реактивных дронов. Под ударом оказалась Ровенская область.

"В течение вечера и ночи враг наносил удары по Ровенской области. Под обстрелом оказались энергетика, жилой сектор и бизнес. Один из небольших населенных пунктов на севере области подвергся семи атакам подряд. К счастью, человеческих жертв нет. Часть Ровенской области сейчас без света", – сообщил глава ОГА.

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