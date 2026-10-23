Россия снова атаковала Украину: как отработала ПВО

О подробностях сообщили в Воздушных силах.

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Как отработала ПВО

С 18:00 22 октября Россия атаковала 176 ударными БПЛА типа Shahed (92 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". Дроны летели со следующих направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, ВОТ Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 140 российских БПЛА.

Зафиксированы попадания в 19 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 13 точках.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, что Россия массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила выработку электроэнергии. Оборудование получило существенные повреждения.

Также взрывы слышали в Полтаве, Сумах, а также в Луцке, где после атаки в домах начало пропадать электричество.