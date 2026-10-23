Россия массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК / AP, иллюстративное
Россия продолжает циничные обстрелы Украины. В ночь на 23 октября страна-террористка массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК.
Об этом сообщили в ДТЭК.
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Что известно об атаке на ТЭС
Из-за российской атаки станция прекратила выработку электроэнергии.
Оборудование получило существенные повреждения
С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись атакам со стороны России уже более 230 раз.
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Напомним, что атаки на энергетику не прекращаются. В частности, 22 октября под ударом оказался энергетический объектв Полтавской области.
А 20 октября Россия попала в энергетический объект в Киеве. В нескольких районах тогда отключилось электричество. На некоторое время после атаки в столичном метро даже приостановилось движение поездов.
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