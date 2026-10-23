Россия массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Что известно об атаке на ТЭС

Из-за российской атаки станция прекратила выработку электроэнергии.

Оборудование получило существенные повреждения– сообщили в ДТЭК.

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подверглись атакам со стороны России уже более 230 раз.

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Напомним, что атаки на энергетику не прекращаются. В частности, 22 октября под ударом оказался энергетический объектв Полтавской области.

А 20 октября Россия попала в энергетический объект в Киеве. В нескольких районах тогда отключилось электричество. На некоторое время после атаки в столичном метро даже приостановилось движение поездов.