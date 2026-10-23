Реактивные БПЛА добрались до Запада: в Луцке раздались взрывы, возникла угроза для Львова

Об угрозе предупреждали Воздушные силы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Обстрел Луцка 23 октября: что известно?

Движение вражеских скоростных целей – реактивных БПЛА – в направлении Волынской области заметили после 4 утра, в регионе объявили воздушную тревогу. То же самое произошло и в соседних областях на Западе Украины.

Около 04:40 в Луцке прогремели взрывы, была слышна и работа подразделений Противовоздушной обороны. В городском совете перед этим писали о как минимум двух российских целях в направлении Луцка.

Какая угроза была для Львова?

Об угрозе для Львова в 04:44 сообщил мэр Андрей Садовый. "Вражеский дрон движется в направлении Львова", – написал он в социальных сетях.

К счастью, на этот раз беспилотник российской армии не снизился для атаки. По информации мониторинговых сообществ, он пролетел над городом и развернулся в сторону Волыни.

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Позже в ОВА написали, что, по предварительным данным, во время тревоги ПВО сбила беспилотник над Шептицким районом. Сообщений о пострадавших не было.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Отметим, что информация о других возможных последствиях, в частности о повреждениях, к этому часу не поступала. Воздушная атака продолжается.