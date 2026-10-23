Реактивні БпЛА дісталися Заходу: у Луцьку пролунали вибухи, виникла загроза для Львова

Про загрозу застерігали Повітряні сили. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Обстріл Луцька 23 жовтня: що відомо?

Рух ворожих швидкісних цілей – реактивних БпЛА – у напрямку Волинської області помітили після 4 ранку, у регіоні оголосили повітряну тривогу. А так само й у сусідніх областях на Заході України.

Близько 04:40 у Луцьку прогриміли вибухи, було чутно й роботу підрозділів Протиповітряної оборони. У міській раді перед тим писали про щонайменше дві російські цілі у бік Луцька.

Яка загроза була для Львова?

Про загрозу для Львова о 04:44 повідомив міський голова Андрій Садовий. "Ворожий дрон рухається в напрямку Львова", – написав він у соціальних мережах.

На щастя, цього разу безпілотник російської армії не опустився для атаки. За інформацією моніторингових спільнот, він пролетів над містом та повернув у бік Волині.

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Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Зауважимо, інформація щодо можливих наслідків – пошкоджень та наявності постраждалих – наразі не надходила. Повітряна атака триває.