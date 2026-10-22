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"Шахеди" без упину атакують Україну: де зараз є загроза обстрілу

Дарія Черниш
Атака дронами на Україну

Атака дронами на Україну / Getty Images, ілюстративне

Російські війська продовжують завдавати ударів по Україні. Ворог запустив нові групи ударних безпілотників та інші повітряні цілі у напрямку різних регіонів.

Про рух ворожих дронів та загрозу для окремих населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

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Де зараз небезпека?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашій області варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози!

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

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