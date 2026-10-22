"Шахеди" без упину атакують Україну: де зараз є загроза обстрілу

Атака дронами на Україну / Getty Images, ілюстративне
Російські війська продовжують завдавати ударів по Україні. Ворог запустив нові групи ударних безпілотників та інші повітряні цілі у напрямку різних регіонів.
Про рух ворожих дронів та загрозу для окремих населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де зараз небезпека?
У разі оголошення повітряної тривоги у вашій області варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози!
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
Доповнюємо новину...
Дніпро: реактивний БпЛА в напрямку міста зі сходу
Полтава: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня
Житомирщина: реактивний БпЛА на півночі, курс західний
Реактивний БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину
Реактивні БпЛА повз Чернігів курсом на Київщину
Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Вапнярки
Житомир: реактивний БпЛА в напрямку міста
Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Тростянця
Житомир: реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі
КАБи на Донеччині та Дніпропетровщині
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі