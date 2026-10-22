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"Шахеды" без перерыва атакуют Украину: где сейчас существует угроза обстрела

Дария Черныш
Атака дронов на Украину

Атака дронов на Украину / Getty Images, иллюстративное изображение

Российские войска продолжают наносить удары по Украине. Враг запустил новые группы ударных беспилотников и другие воздушные цели в направлении различных регионов.

О передвижении вражеских дронов и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

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Где сейчас опасность?

В случае объявления воздушной тревоги в вашей области следует как можно быстрее укрыться и оставаться там до отбоя угрозы!

Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

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