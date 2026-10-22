"Шахеды" без перерыва атакуют Украину: где сейчас существует угроза обстрела

Атака дронов на Украину / Getty Images, иллюстративное изображение
Российские войска продолжают наносить удары по Украине. Враг запустил новые группы ударных беспилотников и другие воздушные цели в направлении различных регионов.
О передвижении вражеских дронов и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
Где сейчас опасность?
В случае объявления воздушной тревоги в вашей области следует как можно быстрее укрыться и оставаться там до отбоя угрозы!
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
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Днепр: реактивный БПЛА, направляющийся к городу с востока
Полтава: реактивный БПЛА, в направлении город с юга
Житомирская область: реактивный БПЛА на севере, курс на запад
Реактивный БПЛА из Днепропетровской области в Полтавскую область
Реактивные БПЛА пролетели мимо Чернигова в направлении Киевской области
Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Вапнярки
Житомир: реактивный БПЛА в направлении города
Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Тростянца
Житомир: реактивный БПЛА, приближающийся к городу с севера
УАБы в Донецкой и Днепропетровской областях
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