Росіяни обстріляли Рівненщину: частина області – без світла

Російські дрони безупинно атакують Рівненську область. У регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу.

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Які наслідки ударів по Рівненщині?

Як зазначив глава ОВА Олександр Коваль, ворог обстрілює Рівненщину ще з вечора минулої доби. Під прицілом окупантів були енергетика, житловий сектор, бізнес.

Один з невеликих населених пунктів на півночі області зазнав сім атак поспіль.

На щастя, минулося без людських жертв. Наразі частина Рівненщини знеструмлена.

Ще увечері Коваль повідомляв, що росіяни б'ють по енергетиці на півночі області. Через денні атаки частина Сарненського та Дубенського районів залишалися без електропостачання.

Тим часом у Повітряних силах вже підсумували нічну атаку Росії. Там заявили, що ворог запустив по Україні 176 дронів різних типів, більшість з них – реактивні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 140 безпілотників.