Росія атакувала Житомирщину: під ударом були об'єкти енергетики та житлові будинки

Атака на Житомирщину / Shutterstock (ілюстративне)
Ворожі війська обстріляли Житомирську область. Цілями окупантів стали житлові будинки та об'єкти енергетики.
Про наслідки атаки повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
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Що відомо про удар по Житомирщині?
Обстріли тривали протягом ночі 23 жовтня. Росіяни атакували енергетику та житлові будинки. Так, пошкоджено 6 приватних домоволодінь.
Інформації про жертв чи постраждалих не надходило.
Станом на 7 ранку понад 900 населених пунктів області залишаються відключеними.
Енергетики працюють цілодобово над відновленням електрики для користувачів. Роботи ускладнюються постійною загрозою нанесення повторних ударів
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