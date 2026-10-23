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Росія атакувала Житомирщину: під ударом були об'єкти енергетики та житлові будинки

Тетяна Бабич
Атака на Житомирщину

Атака на Житомирщину / Shutterstock (ілюстративне)

Ворожі війська обстріляли Житомирську область. Цілями окупантів стали житлові будинки та об'єкти енергетики.

Про наслідки атаки повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

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Обстріли тривали протягом ночі 23 жовтня. Росіяни атакували енергетику та житлові будинки. Так, пошкоджено 6 приватних домоволодінь.

Інформації про жертв чи постраждалих не надходило.

Станом на 7 ранку понад 900 населених пунктів області залишаються відключеними.

Енергетики працюють цілодобово над відновленням електрики для користувачів. Роботи ускладнюються постійною загрозою нанесення повторних ударів– зазначив Бунечко.

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