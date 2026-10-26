Враг нанес удар по агросектору: известны данные о пострадавших, уничтожены сотни тонн урожая

Какие убытки понес агросектор Черниговской области

В частности, российская армия атаковала "бандероллю" по селу в Прилучском районе, о чем сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус утром 26 октября.

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Произошло попадание по сельхозпредприятию, по ангару. Там хранилось 70 тонн зерна – пшеницы и сои. Кроме того, 33-летний мужчина получил осколочное ранение.

В селе Новгород Сиверской общины произошел удар "герберой" по предприятию, в результате чего загорелось зернохранилище. Там хранились тыквенные семечки и пшеница. Кроме того, пострадала 54-летняя женщина.

Следует также добавить, что агрессор нанес удар по предприятию в селе Менской общины – уничтожено оборудование и 700 тонн картофеля.

В понедельник, 26 октября, в ГСЧС подтвердили факт российских атак.

В Прилуцком районе враг атаковал ангар частного предприятия. Пострадал мужчина. В Новгород-Сиверской общине в результате вражеского удара загорелось здание зернохранилища. Пострадала женщина– говорится в сообщении.

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Обратите внимание! Днем – произошло попадание "молнии" по селу Корюковской общины. В помещении школы повреждены окна, стены и потолок.

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Напомним, что в пятницу, 23 октября, Россия совершила атаку на предприятие в Чернигове. Известно о погибшем и раненых.

А в субботу, 24 октября, дрон атаковал ферму в Сумской области. Речь идет о предприятии, занимающемся разведением крупного рогатого скота. В результате атаки погибла женщина, известно о раненых.