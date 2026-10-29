Росіяни атакували Київ: виникла пожежа, загинули птахи

Що відомо про атаку на птахофабрику

У будівлі, яку охопив вогонь, перебувало близько 16 тисяч птахів, повідомили у ДСНС.

Adv

популярні відео

Російські війська вдарили по птахофабриці у Бориспільському районі. Виникла пожежа в будівлі, де перебувало близько 16 тисяч птахів– йдеться у дописі.

Однак рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та врятувати 15 тисяч птахів.

Нагадаємо, що це вже не вперше Росія атакує птахофабрики та ферми. Минулого тижня, 24 жовтня, російський безпілотник атакував ферму на Сумщині. Загинула жінка, ще четверо людей постраждали. Також відомо про постраждалих та загиблих тварин.

А 26 жовтня стало відомо про удари по агропідприємствах у Чернігівській області. Українці втратили сотні тисяч тонн врожаю. Також поранень зазнали декілька осіб.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ще 15 вересня російські військові атакували птахоферму на Одещині. Деяких птахів вдалося врятували. Але більшість свійської птиці загинула.