Россияне провели атаку на Киев: возник пожар, погибли птицы

Удар по птицеферме / Фото ГСЧС
Российские войска вновь нанесли удар по столице. На этот раз атака была направлена на большую птицефабрику в Бориспольском районе.
Что известно об атаке на птицефабрику
В здании, которое охватил огонь, находилось около 16 тысяч птиц, сообщили в ГСЧС.
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Российские войска нанесли удар по птицефабрике в Бориспольском районе. Возник пожар в здании, где находилось около 16 тысяч птиц
Однако спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и спасти 15 тысяч птиц.
Напомним, что это уже не первый раз, когда Россия атакует птицефабрики и фермы. На прошлой неделе, 24 октября, российский беспилотник атаковал ферму в Сумской области. Погибла женщина, еще четыре человека пострадали. Также известно о пострадавших и погибших животных.
А 26 октября стало известно об ударах по агропредприятиям в Черниговской области. Украинцы потеряли сотни тысяч тонн урожая. Также ранения получили несколько человек.
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Еще 15 сентября российские военные провели атаку на птицеферму в Одесской области. Некоторых птиц удалось спасти. Но большая часть домашней птицы погибла.
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