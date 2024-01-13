Росія витратила кілька сотень мільйонів доларів на повітряну атаку України

Зранку 13 січня ворог випустив по Україні 40 повітряних цілей. Журналісти вирахували, що ця атака коштувала Росії щонайменше 239 мільйонів доларів.

Журналісти проаналізували дані Командування повітряних сил та визначили, скільки Росії коштувала ранкова атака по Україні.

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Які ракети Росія випустила по Україні під час атаки

Згідно з даними Повітряних сил, зранку 13 січня ворог випустив по країні 3 ударні БпЛА "Шахед", а також:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

До 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 крилатих ракет Х-22;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Скільки ворог витратив коштів на ранковий обстріл

Іранські "Шахеди" коштують від 20 тисяч доларів до 50 тисяч доларів США за одиницю. Тобто, щонайменше 3 таких БпЛА коштували мінімум 60 тисяч доларів.

Натомість керована авіаційна ракета Х-59, за інформацією Forbes, коштує 0,5 мільйона доларів. Тож 4 такі ракети коштують 2 мільйони доларів.

Ціна керованої авіаційної ракети Х-31П аналогічна. Ворог випустив 2 таких ракети, отже загальна сума вартості випущених ракет становить 1 мільйон доларів.

А ось ракета Х-22 коштує приблизно 1 мільйон доларів, тобто загальна сума за випущені ракети становить 6 мільйонів доларів.

Натомість ціна зенітної керованої ракети С-300 становить як мінімум 2 мільйони доларів, отже загальна вартість випущених ракет цього типу – 14 мільйонів доларів.

Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" значно дорожча – ціна за одиницю становить 10 мільйонів доларів. Окупанти випустили 6 таких ракет, тож загальна сума – 60 мільйонів доларів.

Ракета Х-101 ще дорожча – одна така коштує росіянам 13 мільйонів доларів. Загальна сума випущених ракет цього типу становить 156 мільйонів доларів.

Таким чином, орієнтовна загальна сума випущених ракет 13 січня – 239,06 мільйонів доларів.