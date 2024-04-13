Тарифи на світло у зв'язку з обстрілами: чого чекати українцям

Після значних ракетних обстрілів української енергетики, багатьох споживачів турбує питання про те, що буде з тарифами на світло найближчим часом. Адже влітку минулого року, після складної зими, тариф на електроенергію підвищили вдвічі.

Чи можуть обстріли вплинути на тарифи

У коментарі для 24 Каналу Володимир Омельченко розповів, що обстріли дійсно можуть вплинути на вартість електроенергії для звичайного споживача. Адже нині населення України підтримується на штучно заниженому тарифі у 2 або навіть 2,5 раза. На сьогодні він становить – 2,64 гривні за кіловат-годину.

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Він додав, що правильним рішенням було б частково підняти тарифи вже у травні, аби до кінця року перейти на ринкову ціну.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова На мій погляд, потрібно збільшувати тарифи, починаючи вже з травня чи червня, не відразу на 100%, а на 30%, щоб до кінця цього року перейти повністю на ринкові тарифи. Але, безумовно, з урахуванням того чинника, що малозабезпечені громадяни мають отримати субсидії. На мій погляд, інших варіантів не існує для того, щоб забезпечити фінансовим ресурсом підготовку до осінньо-зимового періоду.

Володимир Омельченко пояснив, що однією із головних причин для підняття тарифів є неможливість "Укргідроенерго" фінансувати постачальня спеціальних обов'язків.

Цю різницю компенсували "Укргідроенерго", "Енергоатом". Тобто "Укргідроенерго" це 100% не може вже зробити. А це приблизно на рік 147 мільярдів гривень компенсації. Енергоатом теж входить в ремонтні роботи. І в них є плани з будівництва атомних блоків, заводу з фабрикації ядерного палива. Тому сьогодні можливостей залучити ПСО в тому ж обсязі, що було раніше, просто не існує,

– каже Омельченко.

Чи таки підвищать тарифи

Юрій Щедрін у коментарі для 24 Каналу погодився, що нині тариф не є ринковим, проте на питання, чи зростуть тарифи, сказав, що усе залежить від рішення влади.

Юрій Щедрін Експерт з енергетики та економіки Тут є багато факторів – соціальний, політичний тощо. Я вважаю, що вони ці гроші будуть брати або в кредит, або грантами, бо це єдиний зрозумілий шлях отримання цих коштів. Але як їх будуть використовувати, це дуже велике питання. Бо ДТЕК вже не перший раз обстрілюють і як ми бачимо, по цих обстрілах не була проведена достатньо якісна робота та підготовка до них. Бо, на жаль, попри їх масштабність, ми виявилися не зовсім готові до цього.

Разом з цим, Володимир Омельченко також зазначив, що підвищення тарифів – насамперед політичне питання, тому воно буде вирішуватись не чиновниками, Кабміном, Міненерго чи НКРЕКП, а політичною верхівкою. Ці непопулярні заходи можуть негативно позначитися на рейтингу влади, проте нині вони є необхідними.