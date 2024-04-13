Могут ли обстрелы повлиять на тарифы

В комментарии для 24 Канала Владимир Омельченко рассказал, что обстрелы действительно могут повлиять на стоимость электроэнергии для обычного потребителя. Ведь сейчас население Украины поддерживается на искусственно заниженном тарифе в 2 или даже 2,5 раза. На сегодня он составляет – 2,64 гривны за киловатт-час.

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Он добавил, что правильным решением было бы частично поднять тарифы уже в мае, чтобы до конца года перейти на рыночную цену.

Директор энергетических программ Центра Разумкова На мой взгляд, нужно увеличивать тарифы, начиная уже с мая или июня, не сразу на 100%, а на 30%, чтобы до конца этого года перейти полностью на рыночные тарифы. Но, безусловно, с учетом того фактора, что малообеспеченные граждане должны получить субсидии. На мой взгляд, других вариантов не существует для того, чтобы обеспечить финансовым ресурсом подготовку к осенне-зимнему периоду.

Владимир Омельченко объяснил, что одной из главных причин для поднятия тарифов является невозможность "Укргидроэнерго" финансировать поставщика специальных обязанностей.

Эту разницу компенсировали "Укргидроэнерго", "Энергоатом". То есть Укргидроэнерго это 100% не может уже сделать. А это примерно на год 147 миллиардов гривен компенсации. Энергоатом тоже входит в ремонтные работы. И у них есть планы по строительству атомных блоков, завода по фабрикации ядерного топлива. Поэтому сегодня возможностей привлечь ПСО в том же объеме, что было раньше, просто не существует,

– говорит Омельченко.

Или таки повысят тарифы

Юрий Щедрин в комментарии для 24 Канала согласился, что сейчас тариф не является рыночным, однако на вопрос, вырастут ли тарифы, сказал, что все зависит от решения власти.

Юрий Щедрин Эксперт по энергетике и экономике Здесь есть много факторов – социальный, политический и тому подобное. Я считаю, что они эти деньги будут брать или в кредит, или грантами, потому что это единственный понятный путь получения этих средств. Но как их будут использовать, это очень большой вопрос. Потому что ДТЭК уже не первый раз обстреливают и как мы видим, по этим обстрелам не была проведена достаточно качественная работа и подготовка к ним. Потому что, к сожалению, несмотря на их масштабность, мы оказались не совсем готовы к этому.

Вместе с этим, Владимир Омельченко также отметил, что повышение тарифов – прежде всего политический вопрос, поэтому оно будет решаться не чиновниками, Кабмином, Минэнерго или НКРЕКП, а политической верхушкой. Эти непопулярные меры могут негативно сказаться на рейтинге власти, однако сейчас они являются необходимыми.