Атаки на енергосистему: що чекає на українців у 2024 році

Росіяни накопичують сили для атак по Україні. Українські енергетики готуються до загроз і активно займаються відновленням пошкоджених об'єктів.

Чи буде пошкоджена енергосистема цьогоріч

Головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко припускає, що ворог готується до масованих обстрілів енергооб'єктів України, тож атаки ще попереду.

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Віталій Зайченко Головний диспетчер "Укренерго" Агресор накопичує ракети. Ми бачимо, що йдуть поставки озброєння з Північної Кореї, Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різні. Утім, якщо винести ризик обстрілів "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії.

Зайченко не уточнює, коли саме можуть початися нові обстріли з боку росіян, однак зазначає, що енергосистема уже відновлена на 90%. При цьому, основна надія, однаково, на українських військових, зокрема сили ППО, які мужньо відбивають атаки ворога.

Як росіяни атакували енергосистему у 2023 році

Зайченко розповів, що росіяни неодноразово змінювали свою стратегію минулої зими. Ворог намагався не тільки пошкодити критичну інфраструктуру, а і запобігти її відновленню.

Вони пробували різні варіанти. Починали з ударів по підстанціях 750 кіловольт. Потім були удари по підстанції видачі потужностей атомних електростанцій. Усі підстанції навколо атомних електростанцій були атаковані майже одночасно, щоб відрізати постачання. Ми пам'ятаємо, що атомні електростанції забезпечують 55 – 60% електроенергії в Україні,

– зазначає Зайченко