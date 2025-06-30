Офіційне євро наближається до 49 гривень
- Курс євро в Україні досягнув 48,78 гривні, наближаючись до 49 гривень, що є історичним рекордом.
- Натомість офіційний курс долара США зріс до 41,64 гривні, а завтра, 1 липня, очікується, що він становитиме 41,77 гривні.
НБУ встановив курси валют на сьогодні, де долар подорожчав на 6 копійок, а курс євро – на 14 копійок, досягнувши 48,78 гривні, що знову побило рекорд ціни. Втім з липня євро встановлено на рівні, що сягає майже 49 гривень, що вперше в історії.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,64 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок проти 27 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,78 гривні. Тобто ціна виросла на 14 копійок.
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Станом на 1 липня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,77 гривні,
- євро – 48,98 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 30 червня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,35 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,75 гривні, продаж – по 41,69 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,97 гривні, продаж – по 41,82 гривні.
Яким буде долар
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсового, цього тижня максимальна позначка курсу долара на ринку може сягнути 42 гривень, натомість мінімальна – в районі 41,6 гривні.
Лєсовий пояснює, що курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися. Але попри все ці зміни будуть мінімальними.
Крім цього, для ринку буде властиве максимальне наближення безготівкового та готівкового курсів.
Зауважте! Рівень попиту на валюту очікується на 5% – 7% більшим, але Нацбанк через механізм валютних інтервенцій зможе без особливих проблем перекривати різницю між попитом і пропозицією.