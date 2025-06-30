Офіційне євро наближається до 49 гривень

НБУ встановив курси валют на сьогодні, де долар подорожчав на 6 копійок, а курс євро – на 14 копійок, досягнувши 48,78 гривні, що знову побило рекорд ціни. Втім з липня євро встановлено на рівні, що сягає майже 49 гривень, що вперше в історії.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,64 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок проти 27 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,78 гривні. Тобто ціна виросла на 14 копійок.

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Станом на 1 липня курс НБУ буде такий:

долар – 41,77 гривні,

євро – 48,98 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 30 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,35 гривні , продаж – по 41,95 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,75 гривні , продаж – по 41,69 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,97 гривні, продаж – по 41,82 гривні.

Яким буде долар

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсового, цього тижня максимальна позначка курсу долара на ринку може сягнути 42 гривень, натомість мінімальна – в районі 41,6 гривні.

Лєсовий пояснює, що курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися. Але попри все ці зміни будуть мінімальними.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Крім цього, для ринку буде властиве максимальне наближення безготівкового та готівкового курсів.

Зауважте! Рівень попиту на валюту очікується на 5% – 7% більшим, але Нацбанк через механізм валютних інтервенцій зможе без особливих проблем перекривати різницю між попитом і пропозицією.