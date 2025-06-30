Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,64 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 27 июня. Официальный курс евро в свою очередь составляет 48,78 гривны. То есть цена выросла на 14 копеек.
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По состоянию на 1 июля курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,77 гривны,
- евро – 48,98 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 30 июня курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,35 гривны, продажа – по 41,95 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,75 гривны, продажа – по 41,69 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40,97 гривны, продажа – по 41,82 гривны.
Каким будет доллар
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе максимальная отметка курса доллара на рынке может достичь 42 гривен, зато минимальная – в районе 41,6 гривны.
Лесовой объясняет, что курсовые показатели могут как расти, так и снижаться. Но несмотря на все эти изменения будут минимальными.
Кроме этого, для рынка будет свойственно максимальное приближение безналичного и наличного курсов.
Обратите внимание! Уровень спроса на валюту ожидается на 5% – 7% большим, но Нацбанк через механизм валютных интервенций сможет без особых проблем перекрывать разницу между спросом и предложением.