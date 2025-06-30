Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,64 гривны. То есть цена валюты выросла на 6 копеек против 27 июня. Официальный курс евро в свою очередь составляет 48,78 гривны. То есть цена выросла на 14 копеек.

Смотрите также Сверхсекретно: Путин скрыл данные об экономике России, чтобы усилить контроль

По состоянию на 1 июля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,77 гривны,

евро – 48,98 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 30 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,35 гривны , продажа – по 41,95 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,75 гривны , продажа – по 41,69 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,97 гривны, продажа – по 41,82 гривны.

Каким будет доллар

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе максимальная отметка курса доллара на рынке может достичь 42 гривен, зато минимальная – в районе 41,6 гривны.

Лесовой объясняет, что курсовые показатели могут как расти, так и снижаться. Но несмотря на все эти изменения будут минимальными.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Кроме этого, для рынка будет свойственно максимальное приближение безналичного и наличного курсов.

Обратите внимание! Уровень спроса на валюту ожидается на 5% – 7% большим, но Нацбанк через механизм валютных интервенций сможет без особых проблем перекрывать разницу между спросом и предложением.