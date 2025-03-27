НБУ опустив долар та євро: яка валюта втратила більше

Офіційний курс долара подешевшав на 13 копійок, у той час як курс євро опустився нижче 45 гривень – до діапазону 44,80 гривні. Несуттєвий спад відбуватиметься ще й завтра, 28 березня.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,56 гривні. Тобто ціна валюти впала на 13 копійок проти 26 березня. Офіційний курс євро натомість становить 44,82 гривні. Тобто ціна впала на 31 копійку.

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Станом на 28 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,48 гривні,

євро – 44,74 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,25 гривні , продаж – по 41,85 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,56 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,95 гривні, продаж – по 41,62 гривні.

Яким буде долар перед Великоднем

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, перед Великодним громадяни можуть витрачати частину валютних заощаджень для приготування до святкування.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми не виключаємо, що офіційний курс долара протягом місяця коливатиметься в ширшому діапазоні: 41,50 – 42,30 гривні за долар, а з початку року курс долара може зрости максимально на 0,7%.

Водночас Лєсовий додає, що такі припущення варто приймати з холодним розумом, адже можливі й періоди, коли відбувається активе зростання показників. Наприклад, у першій декаді січня 2025 року офіційний курс долара майже досяг позначки в 43 гривні.

Зрештою, я переконаний, що ані глобальні коливання долара, ані перебіг геополітичних подій, пов'язаних із завершенням війни, не є ключовими драйверами для валютного ринку України,

– додає пан Тарас.

До слова, передумов для валютної кризи зараз немає, а коливання курсу долара у світі є радше орієнтиром для аналітиків, аніж визначальним чинником.