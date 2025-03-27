Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,56 гривны. То есть цена валюты упала на 13 копеек против 26 марта. Официальный курс евро зато составляет 44,82 гривны. То есть цена упала на 31 копейку.

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По состоянию на 28 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,48 гривны,

евро – 44,74 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 марта курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,25 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,56 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,95 гривны, продажа – по 41,62 гривны.

Каким будет доллар перед Пасхой

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, перед Пасхой граждане могут тратить часть валютных сбережений для приготовления к празднованию.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы не исключаем, что официальный курс доллара в течение месяца будет колебаться в более широком диапазоне: 41,50 – 42,30 гривны за доллар, а с начала года курс доллара может вырасти максимально на 0,7%.

В то же время Лесовой добавляет, что такие предположения следует принимать с холодным умом, ведь возможны и периоды, когда происходит активный рост показателей. Например, в первой декаде января 2025 года официальный курс доллара почти достиг отметки в 43 гривны.

В конце концов, я убежден, что ни глобальные колебания доллара, ни ход геополитических событий, связанных с завершением войны, не являются ключевыми драйверами для валютного рынка Украины,

– добавляет господин Тарас.

К слову, предпосылок для валютного кризиса сейчас нет, а колебания курса доллара в мире является скорее ориентиром для аналитиков, чем определяющим фактором.