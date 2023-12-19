Зріс сьогодні, ростиме й завтра: що з офіційним курсом 19 грудня

За добу курси євро та долара помітно зросли. На сьогодні, 19 грудня, вартість офіційного долара перевищила вартість купівлі обмінниками валюти станом на ранок.

Офіційний курс 19 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 19 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 37,19 гривні за долар, що більше на 17 копійок порівняно з минулою добою.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,59 гривні. Вартість зросла на 8 копійок.

Яким буде офіційний курс долара та євро 20 грудня:

Долар – 37,32 гривні,

Євро – 40,92 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 19 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,15 гривні , а продаж – 37,7 гривні.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 37,03 гривні , а продаж – 37,80 гривні .

, а продаж – . На чорному ринку: купівля – 37,62 гривні, а продаж – 37,72 гривні.

Ситуація на ринку валют

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу повідомила, що минулого тижня на валютному ринку відбулося декілька важливих подій, зокрема засідання комітету з монетарної політики НБУ. На ньому було ухвалено рішення про зниження облікової ставки. Таким чином це спровокувало курсовий сплеск на готівковому ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Цього разу усі ухвалені НБУ рішення з 100% точністю співпали з прогнозами, відтак ринок дуже швидко заспокоївся і вже наприкінці тижня вартість готівкового долару опустилася в діапазон 37,5 – 37,6 гривні за долар.

Золотько розповідає, що готівковий долар за тиждень зріс – на 26 копійок. Як вона пояснює, це відбулося ще й на фоні помітного зростання попиту на ВРУ та інтервенцій регулятора.

На погляд банкірки, протягом тижня готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,4 – 37,8 гривні.