Після вихідних – спад: які курси офіційних валют сьогодні
- НБУ встановив курс долара на 41,78 гривні та курс євро на 48,84 гривні, що нижче, ніж наприкінці минулого тижня.
- Банкір Сергій Мамедов прогнозує, що курс євро в липні буде в діапазоні 46,50 – 50 гривень.
НБУ після вихідних встановив курс валют на нижчих рівнях, аніж наприкінці минулого тижня. Американська валюта сьогодні втратила 4 копійки, а європейська – 13 копійок. Завтра регулятор планує змінити ціну валют, але несуттєво.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,78 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 4 копійки проти 11 липня. Офіційний курс євро складає 48,84 гривні, тобто ціна впала на 13 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Станом на 15 липня курс валют буде такий:
- долар – 41,83 гривні;
- євро – 48,89 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 14 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,52 гривні, продаж – по 42,05 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,77 гривні, продаж – по 41,76 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,52 гривні, продаж – по 41,87 гривні.
По скільки може бути євро у липні?
Як розповів для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов, у липні діапазон курсу євро перебуватиме в межах 46,50 гривні до 50 гривень за валюту. Водночас він додав, що якщо коливання ціни відбуватимуться, то лише ситуативні.
Ринок валют зараз стабільний – ані долар, ані євро не демонструють серйозних сигналів до глибоких змін.
Зверніть увагу! Долар залишається резервною валютою у світі, попри суттєвий ріст євро. У американські валюті зберігаються до 80% світових резервів.