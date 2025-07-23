Курс євро знову тяжіє до 49 гривень: НБУ встановив ціни валют

За останню добу долар показав спад вартості, а євро додало до ціни. Натомість на завтра, 24 липня, очікується, що євро сягне ледь не 49 гривень, а долар залишиться без змін.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,76 гривні. Тобто ціна американської валюти впала 5 копійок проти 22 липня. Офіційний курс євро складає 48,86 гривні, тобто ціна виросла на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Долар під тиском: після 80 років лідерства його стабільність під загрозою

Станом на 24 липня курс валют буде такий:

долар – 41,76 гривні;

євро – 48,98 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 23 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,78 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,34 гривні, продаж – по 41,86 гривні.

Яка валюта вигідніша?

Як розповів експерт Ілля Несходовський, варто тримати заощадження в різних валютах, адже загальна тенденція на послаблення долара, передає 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

Однак ми не спостерігаємо його піке, тому відсоток долара в загальному переліку заощаджень можна зменшити. Але не набагато, десь на 20%,

– додає Несходовський.

Водночас євро не треба скуповувати окремо, адже валюта може знадобитися лише у випадку виїзду за кордон. Крім того, до осені євро може сильно подешевшати.

Зауважте! Альтернативою для долара та євро є облігації внутрішньої державної позики, де дохідність становить 14% – 15% річних, що дозволяє розглядати облігації як потенційне джерело доходу.