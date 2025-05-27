Влада Росії посилено тисне на олігархів та забирає активи: Путін формує "нову еліту"
- Путін формує "нову еліту", посилюючи тиск на російських олігархів через репресії, арешти та націоналізацію, щоб зменшити їхній вплив і власність.
- Конфлікти між силовиками та олігархами, як у випадку з Олексієм Мордашовим, показують перерозподіл впливу під контролем Кремля.
З початком повномасштабної війни Путін почав формувати "нову еліту" з-поміж учасників вторгнення. Для цього він послаблює вплив та забирає власність у досвідчених олігархів.
Тиск на олігархів у Росії
Репресії, арешти та націоналізація стають інструментами політичної гри Путіна, в якій олігархи втрачають вплив і власність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
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Показовим є конфлікт між мільярдером та власником "Сєвєрсталі" Олексієм Мордашовим і губернатором Вологодської області Георгієм Філімоновим. Після заборони на використання мігрантів у будівництві, губернатор звинуватив Мордашова в "непатріотичності" та зменшенні інвестицій.
У результаті Філімонов ініціював чистку місцевої влади – з посад усунули кілька високопосадовців, пов’язаних з металургійною компанією.
Кремль не просто посилює тиск на бізнес, а й сам керує перерозподілом впливу. Бізнесмени змушені демонструвати політичну лояльність, інакше ризикують втратити майно чи свободу. Репресії стають звичним способом контролю економіки, а конфлікти між силовиками та олігархами перетворюються на ще один фронт усередині самої російської влади,
– повідомляють у розвідці.
Також у 2025 році затримали засновника агрохолдингу "Русагро" Вадима Мошковича, гендиректора "Благо інвест" Дмитра Фосмана, а також розпочато судовий процес щодо націоналізації аеропорту "Домодєдово", що належить Дмитру Каменщику.
Кадрова криза в Росії
Упродовж наступних п’яти років нестача кадрів у Росії може сягнути 4 мільйонів. Торік дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 мільйона осіб, що на 17% більше, ніж роком раніше.
Найбільший попит очікується на працівників середньої та високої кваліфікації, зокрема у ключових секторах економіки. Промисловість втратила майже третину необхідного персоналу – близько 391 000 інженерів та операторів обладнання.
У сфері торгівлі не зайняті понад 347 000 робочих місць, транспортна галузь відчуває нестачу понад 200 000 водіїв. Найкритичніша ситуація – в агросекторі, де дефіцит працівників сягнув 35%.
Кадрова нестача набуває системного характеру і загрожує довгостроковій стабільності російської економіки. На тлі тривалої війни проти України зусилля Росії щодо подолання кризи залишаються малоефективними.