Укрзалізниця запустить продаж онлайн-квитків: хто може скористатися оновленням
- Укрзалізниця запускає продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express за підтримки Mastercard.
- Купівля квитків доступна без пільгових категорій пасажирів, з можливістю придбання повного та дитячого квитків.
Компанія Укрзалізниця за підтримки корпорації Mastercard запускає продаж онлайн-квитків. Продаж здійснюватиметься на приміські поїзди та City Express.
Що відомо про запуск продажу квитків?
Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів, передає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю у Telegram.
Читайте також Угода майже на пів мільярда: Укрзалізниця закупить французькі електровози
Цього оновлення чекали давно і ось маємо нове, надійне й сучасне рішення. Відтепер у застосунку Укрзалізниці є можливість придбати квитки на приміські рейси та City Express,
– йдеться у повідомленні.
Відтепер купувати квитки можна без використання кас, не стоячи у черзі та не використовувати готівку. Наразі достатньо:
- перейти у застосунок Укрзалізниці;
- обрати розділ "Приміські" або "City Express";
- визначити свій напрямок;
- багаж (за потреби);
- оплатити поїздку.
Застосунок має низку переваг перед чат-ботами, які продавали приміські квитки до квітня цього року і припинили своє існування в результаті ворожої кібератаки,
– зазначили в "УЗ".
Зокрема, у застосунку:
- швидка купівля квитків в одному місці;
- не потрібно зберігати окремий файл з квитком;
- зберігається історія пошуку;
- при виборі маршруту відразу підтягується час найближчих рейсів;
- оновлена інформація про зміни та анонси Укрзалізниці;
- сучасний та гнучкий інтерфейс тощо.
Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів. Така опція з’явиться згодом.
Зверніть увагу! Наразі є можливість купівлі повного та дитячого квитків.
Першими запустять такі області:
- Київську;
- Вінницьку;
- Житомирську;
- Полтавську;
- Миколаївську;
- Одеську;
- Кіровоградську;
- Дніпропетровську;
- Чернігівську;
- Хмельницьку;
- Черкаську;
- частково Херсонську і Запорізьку.
Цікаво! Застосунок розпочав роботу у 2022 році за підтримки Mastercard. У 2025 році ним користуються 5,5 мільйонів людей. 90% квитків на залізницю купуються онлайн, і 70% – оформлюються через застосунок Укрзалізниці.
Нагадаємо, що в Україні також розпочне діяти програма "УЗ-3000". Про це також розповіли у компанії.
Ця програма – важлива складова системного державного фінансування пасажирських перевезень. Це – надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі,
– йдеться у повідомленні.
Зауважте! Таким чином "УЗ" доєдналася до програми "зимової підтримки".
Що ще слід знати про "УЗ-3000"?
- Програма "УЗ-3000" запрацює з 1 грудня. Вона діятиме упродовж 4 місяців.
- Спочатку "УЗ-3000" розпочне діяти для прифронтових громад.
- Програма від Укрзалізниці діятиме лише для плацкартних вагонів та купе.