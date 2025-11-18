Укр Рус
18 листопада, 16:34
3

Укрзалізниця запустить продаж онлайн-квитків: хто може скористатися оновленням

Валерія Моргун
Основні тези
  • Укрзалізниця запускає продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express за підтримки Mastercard.
  • Купівля квитків доступна без пільгових категорій пасажирів, з можливістю придбання повного та дитячого квитків.

Компанія Укрзалізниця за підтримки корпорації Mastercard запускає продаж онлайн-квитків. Продаж здійснюватиметься на приміські поїзди та City Express.

Що відомо про запуск продажу квитків?

Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів, передає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю у Telegram.

Цього оновлення чекали давно і ось маємо нове, надійне й сучасне рішення. Відтепер у застосунку Укрзалізниці є можливість придбати квитки на приміські рейси та City Express,
– йдеться у повідомленні.

Відтепер купувати квитки можна без використання кас, не стоячи у черзі та не використовувати готівку. Наразі достатньо:

  1. перейти у застосунок Укрзалізниці;
  2. обрати розділ "Приміські" або "City Express";
  3. визначити свій напрямок;
  4. багаж (за потреби);
  5. оплатити поїздку.

Застосунок має низку переваг перед чат-ботами, які продавали приміські квитки до квітня цього року і припинили своє існування в результаті ворожої кібератаки,
– зазначили в "УЗ".

Зокрема, у застосунку:

  1. швидка купівля квитків в одному місці;
  2. не потрібно зберігати окремий файл з квитком;
  3. зберігається історія пошуку;
  4. при виборі маршруту відразу підтягується час найближчих рейсів;
  5. оновлена інформація про зміни та анонси Укрзалізниці;
  6. сучасний та гнучкий інтерфейс тощо.

Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів. Така опція з’явиться згодом.

Зверніть увагу! Наразі є можливість купівлі повного та дитячого квитків.

Першими запустять такі області:

  1. Київську;
  2. Вінницьку;
  3. Житомирську;
  4. Полтавську;
  5. Миколаївську;
  6. Одеську;
  7. Кіровоградську;
  8. Дніпропетровську;
  9. Чернігівську;
  10. Хмельницьку;
  11. Черкаську;
  12. частково Херсонську і Запорізьку.

Цікаво! Застосунок розпочав роботу у 2022 році за підтримки Mastercard. У 2025 році ним користуються 5,5 мільйонів людей. 90% квитків на залізницю купуються онлайн, і 70% –  оформлюються через застосунок Укрзалізниці.

Нагадаємо, що в Україні також розпочне діяти програма "УЗ-3000". Про це також розповіли у компанії.

Ця програма – важлива складова системного державного фінансування пасажирських перевезень. Це – надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі,
– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Таким чином "УЗ" доєдналася до програми "зимової підтримки".

Що ще слід знати про "УЗ-3000"?

  • Програма "УЗ-3000" запрацює з 1 грудня. Вона діятиме упродовж 4 місяців.
  • Спочатку "УЗ-3000" розпочне діяти для прифронтових громад.
  • Програма від Укрзалізниці діятиме лише для плацкартних вагонів та купе.