Укрзалізниця запустить продаж онлайн-квитків: хто може скористатися оновленням

Компанія Укрзалізниця за підтримки корпорації Mastercard запускає продаж онлайн-квитків. Продаж здійснюватиметься на приміські поїзди та City Express.

Що відомо про запуск продажу квитків?

Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів, передає 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю у Telegram.

Цього оновлення чекали давно і ось маємо нове, надійне й сучасне рішення. Відтепер у застосунку Укрзалізниці є можливість придбати квитки на приміські рейси та City Express,

– йдеться у повідомленні.

Відтепер купувати квитки можна без використання кас, не стоячи у черзі та не використовувати готівку. Наразі достатньо:

перейти у застосунок Укрзалізниці; обрати розділ "Приміські" або "City Express"; визначити свій напрямок; багаж (за потреби); оплатити поїздку.

Застосунок має низку переваг перед чат-ботами, які продавали приміські квитки до квітня цього року і припинили своє існування в результаті ворожої кібератаки,

– зазначили в "УЗ".

Зокрема, у застосунку:

швидка купівля квитків в одному місці; не потрібно зберігати окремий файл з квитком; зберігається історія пошуку; при виборі маршруту відразу підтягується час найближчих рейсів; оновлена інформація про зміни та анонси Укрзалізниці; сучасний та гнучкий інтерфейс тощо.

Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів. Така опція з’явиться згодом.

Зверніть увагу! Наразі є можливість купівлі повного та дитячого квитків.

Першими запустять такі області:

Київську; Вінницьку; Житомирську; Полтавську; Миколаївську; Одеську; Кіровоградську; Дніпропетровську; Чернігівську; Хмельницьку; Черкаську; частково Херсонську і Запорізьку.

Цікаво! Застосунок розпочав роботу у 2022 році за підтримки Mastercard. У 2025 році ним користуються 5,5 мільйонів людей. 90% квитків на залізницю купуються онлайн, і 70% – оформлюються через застосунок Укрзалізниці.

Нагадаємо, що в Україні також розпочне діяти програма "УЗ-3000". Про це також розповіли у компанії.

Ця програма – важлива складова системного державного фінансування пасажирських перевезень. Це – надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Таким чином "УЗ" доєдналася до програми "зимової підтримки".

Що ще слід знати про "УЗ-3000"?