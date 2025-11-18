Укр Рус
18 ноября, 16:34
3

Укрзализныця запустит продажу онлайн-билетов: кто может воспользоваться обновлением

Валерия Моргун
Основні тези
  • Укрзализныця запускает продажу онлайн-билетов на пригородные поезда и City Express при поддержке Mastercard.
  • Покупка билетов доступна без льготных категорий пассажиров, с возможностью приобретения полного и детского билетов.

Компания Укрзализныця при поддержке корпорации Mastercard запускает продажу онлайн-билетов. Продажа будет осуществляться на пригородные поезда и City Express.

Что известно о запуске продажи билетов?

Покупка онлайн-билетов пока доступна без льготных категорий пассажиров, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю в Telegram.

Этого обновления ждали давно и вот имеем новое, надежное и современное решение. Отныне в приложении Укрзализныци есть возможность приобрести билеты на пригородные рейсы и City Express,
– говорится в сообщении.

Отныне покупать билеты можно без использования касс, не стоя в очереди и не использовать наличные. Сейчас достаточно:

  1. перейти в приложение Укрзализныци;
  2. выбрать раздел "Пригородные" или "City Express";
  3. определить свое направление;
  4. багаж (при необходимости);
  5. оплатить поездку.

Приложение имеет ряд преимуществ перед чат-ботами, которые продавали пригородные билеты до апреля этого года и прекратили свое существование в результате вражеской кибератаки,
– отметили в "УЗ".

В частности, в приложении:

  1. быстрая покупка билетов в одном месте;
  2. не нужно сохранять отдельный файл с билетом;
  3. сохраняется история поиска;
  4. при выборе маршрута сразу подтягивается время ближайших рейсов;
  5. обновленная информация об изменениях и анонсы Укрзализныци;
  6. современный и гибкий интерфейс и тому подобное.

Покупка онлайн-билетов пока доступна без льготных категорий пассажиров. Такая опция появится позже.

Обратите внимание! Сейчас есть возможность покупки полного и детского билетов.

Первыми запустят такие области:

  1. Киевскую;
  2. Винницкую;
  3. Житомирскую;
  4. Полтавскую;
  5. Николаевскую;
  6. Одесскую;
  7. Кировоградскую;
  8. Днепропетровскую;
  9. Черниговскую;
  10. Хмельницкую;
  11. Черкасскую;
  12. частично Херсонскую и Запорожскую.

Интересно! Приложение начало работу в 2022 году при поддержке Mastercard. В 2025 году им пользуются 5,5 миллионов человек. 90% билетов на железную дорогу покупаются онлайн, и 70% – оформляются через приложение Укрзализныци.

Напомним, что в Украине также начнет действовать программа "УЗ-3000". Об этом также рассказали в компании.

Эта программа – важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок. Это – сверхважно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли,
– говорится в сообщении.

Заметьте! Таким образом "УЗ" присоединилась к программе "зимней поддержки".

Что еще следует знать об "УЗ-3000"?

  • Программа "УЗ-3000" заработает с 1 декабря. Она будет действовать в течение 4 месяцев.
  • Сначала "УЗ-3000" начнет действовать для прифронтовых общин.
  • Программа от Укрзализныци будет действовать только для плацкартных вагонов и купе.