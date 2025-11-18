Укрзализныця запустит продажу онлайн-билетов: кто может воспользоваться обновлением

Компания Укрзализныця при поддержке корпорации Mastercard запускает продажу онлайн-билетов. Продажа будет осуществляться на пригородные поезда и City Express.

Что известно о запуске продажи билетов?

Покупка онлайн-билетов пока доступна без льготных категорий пассажиров, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю в Telegram.

Этого обновления ждали давно и вот имеем новое, надежное и современное решение. Отныне в приложении Укрзализныци есть возможность приобрести билеты на пригородные рейсы и City Express,

– говорится в сообщении.

Отныне покупать билеты можно без использования касс, не стоя в очереди и не использовать наличные. Сейчас достаточно:

перейти в приложение Укрзализныци; выбрать раздел "Пригородные" или "City Express"; определить свое направление; багаж (при необходимости); оплатить поездку.

Приложение имеет ряд преимуществ перед чат-ботами, которые продавали пригородные билеты до апреля этого года и прекратили свое существование в результате вражеской кибератаки,

– отметили в "УЗ".

В частности, в приложении:

быстрая покупка билетов в одном месте; не нужно сохранять отдельный файл с билетом; сохраняется история поиска; при выборе маршрута сразу подтягивается время ближайших рейсов; обновленная информация об изменениях и анонсы Укрзализныци; современный и гибкий интерфейс и тому подобное.

Обратите внимание! Сейчас есть возможность покупки полного и детского билетов.

Первыми запустят такие области:

Киевскую; Винницкую; Житомирскую; Полтавскую; Николаевскую; Одесскую; Кировоградскую; Днепропетровскую; Черниговскую; Хмельницкую; Черкасскую; частично Херсонскую и Запорожскую.

Интересно! Приложение начало работу в 2022 году при поддержке Mastercard. В 2025 году им пользуются 5,5 миллионов человек. 90% билетов на железную дорогу покупаются онлайн, и 70% – оформляются через приложение Укрзализныци.

Напомним, что в Украине также начнет действовать программа "УЗ-3000". Об этом также рассказали в компании.

Эта программа – важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок. Это – сверхважно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли,

– говорится в сообщении.

Заметьте! Таким образом "УЗ" присоединилась к программе "зимней поддержки".

Что еще следует знать об "УЗ-3000"?