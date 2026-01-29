Вже у лютому: коли всі будинки Києва можуть отримати тепло
- Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що відновити тепло в Києві можуть на початку лютого.
- Відсутність генерації усередині Києва та технічні складнощі ускладнюють ситуацію з теплопостачанням та електроенергією.
У Києві фіксуються проблеми не тільки з електроенергією, а ще й з теплопостачанням. Чимало будинків у столиці досі залишаються без опалення.
Коли опалення повністю повернеться до Києва?
І отримати тепло вони можуть лише 1-2 лютого, що прогнозує в ефірі Media Center Ukraine директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Я дуже сподіваюся, що та робота, яка зараз ведеться над відновленням теплових потужностей призведе до того, що не пізніше кінця 1 – 2 лютого будуть опалюватися ті будинки, які зараз не мають опалення. Робота ведеться, але все збирається з уламків – і котли, і додаткове обладнання.
Харченко додав, що під'єднати зараз будинки до тепла – складе завдання. Він також вважає, що у внутрішніх системах опалення будуть виникати додаткові поломки.
Крім того, чинну ситуацію ускладнює відсутність генерації усередині Києва. Заживлювати столицю ззовні – складна технічна задача навіть за мирного часу. Олександр Харченко також наголосив, що зараз генерацію в Києві відновити неможливо. Мова йде не про дні чи тижні, а цілі місяці.
На думку експерта, до стабілізаційних графіків відключень світла, за умови вдалої роботи ППО, Київ може повернутися за 2 – 3 тижні. Але це має бути дуже напружена робота.
Зверніть увагу! Олександр Харченко заявив, що цей період – з 9 січня до кінця лютневих морозів – найважчий, що найменше для Києва, з часів початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, що у Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Про це повідомили в Міненерго.
Оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки з урахуванням наявного обсягу доступної потужності,
– йдеться у повідомленні.
Важливо! Повернення до стабільних прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.
Що ще слід знати про ситуацію в енергосистемі?
Нагадаємо, що у КВМА заявили, що Київ може повернутися до прогнозованих графіків відключень електроенергії. Але вони будуть жорсткими. Крім того, на відновлення енергосистеми впливають атаки ворога, а також погодні умови.
Одна з найскладніших ситуацій в енергетиці залишається на Троєщині у Києві. У четвер, 29 січня, люди через це перекривали дороги. Мешканців попросили не заважати фахівцям, адже за останній тиждень сталось 26 аварій на підстанціях в районі, постійно перегорають підземні кабелі. Ремонти потребують значного часу, і деякі з них тривають до двох діб.