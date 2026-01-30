Понад 300 будинків в Києві досі без опалення: де найскладніша ситуація

Аварійно-відновлювальні роботи після масованих російських атак на енергетику продовжуються цілодобово. Однак у 378 багатоповерхівок столиці все ще не вдалося повернути опалення.

Де ситуація найскладніша?

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Telegram.

Дивіться також Газ і нафта в Україні під ударами: які наслідки та чи можливі відключення не лише світла

Більшість будинків без тепла залишаються на Троєщині. Частина багатоповерхівок також розташовна в інших районах Києва.

У четвер, 29 січня, протягом доби на Троєщині під'єднали до теплопостачання перші понад 100 будинків .

. В ніч на п'ятницю подали тепло ще у п'ятдесят.

Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян,

– зазначив Кличко.

Як відновлюють теплопостачання у Києві?

До слова, відновлювальні роботи у Києві тривають активно – кількість будинків без опалення за добу зменшилася ледь не вполовину.

Ще вчора Київська міська державна адміністрація повідомляла, що на ранок 29 січня в столиці без тепла було 613 багатоповерхівок .

. Водночас будинки, де не можуть оперативно відновити тепло, намагаються максимально забезпечити електроенергією, щоб компенсувати відсутність опалення.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, наразі у столиці створений спеціальний план ремонтних робіт. Його виконання контролює як столична влада, так і кризовий штаб під керівництвом першого віцепрем'єра Дениса Шмигаля.

Ми щодня проводимо засідання, щоб розбиратися, що відбувається у Києві з теплом, і знайти рішення, як найшвидше повернути це тепло людям,

– підкреслив Кулеба.

Водночас він додав, що енергетикам у Києві вдалося майже скрізь перейти від екстрених знеструмлень до графіків відключення електроенергії. Однак ці графіки досить жорсткі на сьогодні.

Важливо! Попри величезний дефіцит, у Києві з 29 січня увели індивідуальні графіки включення світла. Попередні графіки та черги не діють. Дізнатися актуальну інформацію щодо знеструмлень за своєю адресою можна на сайті й в чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий".

Коли всі будинки можуть під'єднати до тепла?