Понад 300 будинків в Києві досі без опалення: де найскладніша ситуація
- У Києві понад 300 будинків залишаються без опалення, більшість з яких знаходяться на Троєщині.
- Відновлювальні роботи тривають, і кількість будинків без тепла за добу значно зменшилася, з 613 до 378 будинків.
Аварійно-відновлювальні роботи після масованих російських атак на енергетику продовжуються цілодобово. Однак у 378 багатоповерхівок столиці все ще не вдалося повернути опалення.
Де ситуація найскладніша?
Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Telegram.
Більшість будинків без тепла залишаються на Троєщині. Частина багатоповерхівок також розташовна в інших районах Києва.
- У четвер, 29 січня, протягом доби на Троєщині під'єднали до теплопостачання перші понад 100 будинків.
- В ніч на п'ятницю подали тепло ще у п'ятдесят.
Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян,
– зазначив Кличко.
Як відновлюють теплопостачання у Києві?
До слова, відновлювальні роботи у Києві тривають активно – кількість будинків без опалення за добу зменшилася ледь не вполовину.
- Ще вчора Київська міська державна адміністрація повідомляла, що на ранок 29 січня в столиці без тепла було 613 багатоповерхівок.
- Водночас будинки, де не можуть оперативно відновити тепло, намагаються максимально забезпечити електроенергією, щоб компенсувати відсутність опалення.
За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, наразі у столиці створений спеціальний план ремонтних робіт. Його виконання контролює як столична влада, так і кризовий штаб під керівництвом першого віцепрем'єра Дениса Шмигаля.
Ми щодня проводимо засідання, щоб розбиратися, що відбувається у Києві з теплом, і знайти рішення, як найшвидше повернути це тепло людям,
– підкреслив Кулеба.
Водночас він додав, що енергетикам у Києві вдалося майже скрізь перейти від екстрених знеструмлень до графіків відключення електроенергії. Однак ці графіки досить жорсткі на сьогодні.
Важливо! Попри величезний дефіцит, у Києві з 29 січня увели індивідуальні графіки включення світла. Попередні графіки та черги не діють. Дізнатися актуальну інформацію щодо знеструмлень за своєю адресою можна на сайті й в чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий".
Коли всі будинки можуть під'єднати до тепла?
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що житлові будинки Києва, які наразі залишаються без опалення, зможуть отримати тепло не раніше 1 – 2 лютого. За його словами, фахівці зараз активно працюють над відновленням теплових потужностей, але обладнання, котли та допоміжні системи доводиться буквально відновлювати з уламків.
Він зазначив, що саме підключення будинків до тепла зараз є надзвичайно складним технічним завданням. Крім того, після подачі опалення можливі додаткові аварії вже всередині будинкових систем, які також потребуватимуть часу на усунення.
Однією з найпроблемніших залишається ситуація на Троєщині. У четвер, 29 січня, мешканці району через відсутність світла та тепла навіть перекривали дороги. Людей закликали не заважати роботі аварійних бригад, адже лише за останній тиждень у районі зафіксували 26 аварій на підстанціях. Підземні кабелі постійно перегорають, а окремі ремонтні роботи можуть тривати до двох діб.