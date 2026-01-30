Укр Рус
Понад 300 будинків в Києві досі без опалення: де найскладніша ситуація
30 січня, 10:56


Понад 300 будинків в Києві досі без опалення: де найскладніша ситуація

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У Києві понад 300 будинків залишаються без опалення, більшість з яких знаходяться на Троєщині.
  • Відновлювальні роботи тривають, і кількість будинків без тепла за добу значно зменшилася, з 613 до 378 будинків.

Аварійно-відновлювальні роботи після масованих російських атак на енергетику продовжуються цілодобово. Однак у 378 багатоповерхівок столиці все ще не вдалося повернути опалення.

Де ситуація найскладніша? 

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Telegram.

Більшість будинків без тепла залишаються на Троєщині. Частина багатоповерхівок також розташовна в інших районах Києва. 

  • У четвер, 29 січня, протягом доби на Троєщині під'єднали до теплопостачання перші понад 100 будинків.
  • В ніч на п'ятницю подали тепло ще у п'ятдесят. 

Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян, 
– зазначив Кличко. 

Як відновлюють теплопостачання у Києві? 

До слова, відновлювальні роботи у Києві тривають активно – кількість будинків без опалення за добу зменшилася ледь не вполовину.

  • Ще вчора Київська міська державна адміністрація повідомляла, що на ранок 29 січня в столиці без тепла було 613 багатоповерхівок.
  • Водночас будинки, де не можуть оперативно відновити тепло, намагаються максимально забезпечити електроенергією, щоб компенсувати відсутність опалення. 

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, наразі у столиці створений спеціальний план ремонтних робіт. Його виконання контролює як столична влада, так і кризовий штаб під керівництвом першого віцепрем'єра Дениса Шмигаля. 

Ми щодня проводимо засідання, щоб розбиратися, що відбувається у Києві з теплом, і знайти рішення, як найшвидше повернути це тепло людям,
– підкреслив Кулеба.

Водночас він додав, що енергетикам у Києві вдалося майже скрізь перейти від екстрених знеструмлень до графіків відключення електроенергії. Однак ці графіки досить жорсткі на сьогодні. 

Важливо! Попри величезний дефіцит, у Києві з 29 січня увели індивідуальні графіки включення світла. Попередні графіки та черги не діють. Дізнатися актуальну інформацію щодо знеструмлень за своєю адресою можна на сайті й в чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий".

Коли всі будинки можуть під'єднати до тепла? 

  • Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що житлові будинки Києва, які наразі залишаються без опалення, зможуть отримати тепло не раніше 1 – 2 лютого. За його словами, фахівці зараз активно працюють над відновленням теплових потужностей, але обладнання, котли та допоміжні системи доводиться буквально відновлювати з уламків.

  • Він зазначив, що саме підключення будинків до тепла зараз є надзвичайно складним технічним завданням. Крім того, після подачі опалення можливі додаткові аварії вже всередині будинкових систем, які також потребуватимуть часу на усунення.

  • Однією з найпроблемніших залишається ситуація на Троєщині. У четвер, 29 січня, мешканці району через відсутність світла та тепла навіть перекривали дороги. Людей закликали не заважати роботі аварійних бригад, адже лише за останній тиждень у районі зафіксували 26 аварій на підстанціях. Підземні кабелі постійно перегорають, а окремі ремонтні роботи можуть тривати до двох діб.