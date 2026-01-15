Київ під загрозою гуманітарної катастрофи: яка ситуація з опаленням

Через російську атаку 9 січня кілька сотень багатоповерхівок Києва залишаються без опалення. Містяни публікують у соцмережах відео з заливанням під'їздів водою унаслідок розмерзання труб.

Які можливі наслідки відсутності опалення у багатоповерхівках?

Розмерзання систем опалення багатоквартирних будинків ставить частину киян під загрозу гуманітарної катастрофи, адже відновлення теплопостачання потребуватиме значних ресурсів. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин.

Наслідки обстрілу Києва 9 січня ліквідовують донині. Тоді 6 тисяч багатоповерхівок залишилися без опалення. Того ж дня в деяких будинках почали зливати воду з труб через загрозу пошкодження мереж та обладнання.

Переважній більшості будинків подали тепло. Проте станом на другу половину 14 січня опалення відсутнє у близько 400 багатоповерхівках.

За словами експерта Олега Пендзина, ці будинки перебувають під загрозою гуманітарної катастрофи через ризик розмерзання систем опалення.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Це дійсно може бути гуманітарна катастрофа. Тому що якщо розмерзнуться ті будинки великі, величезні витрати потрібні будуть, щоб відновити всю цю систему опалення. Продовольчої кризи точно не буде. Тут навіть нема питань. А от теплова, так, дійсно, на вулиці -16, перепади дуже великі по температурах.

13 січня Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Києві до генераторів під'єднують цілі житлові будинки. Таких заходів вживають у найбільш проблемних з точки зору енергопостачання районах міста.

У тих мікрорайонах, де немає по 18 годин електрики, держава розгортає промислові генератори. Для того, щоб забезпечити постачання електричної енергії й зняти питання розмерзання,

– додає експерт.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, проблеми з опаленням та світлом поступово розв'язують. Станом на 14 січня ситуація з теплом на правому березі була більш стабільною, тоді як на лівому березі міста вона складніша. До кінця дня частині неопалюваних будинків планували подати тепло.

Що відбувається в багатоповерхівках Києва через відсутність опалення?

У соцмережах мешканці будинків повідомляють про наслідки розмерзання систем опалення. Зокрема публікують відео, як у багатоповерхівках через потріскані труби вода заливає під'їзди.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, багато проривів труб зафіксовані у Солом'янському районі Києва.

Як повідомив на брифінгу 14 січня виконувач обов'язків голови КМДА Петро Пантелеєв, проблема стосується труб на сходових клітинах, проте це не масове явище.

Це декілька може бути моментів, пов’язаних зі сходовими клітками, а так замерзлих будинків ми не маємо. Ми не маємо проблем масового характеру, пов’язаних із цим,

– сказав посадовець.

Для забезпечення жителів столиці світлом і теплом, у місті монтують міні-ТЕЦ, а також розгортають додаткові потужності.

Яка ситуація з електропостачанням у Києві?

Міненерго повідомляє, що станом на 15 січня найскладнішою є ситуація в Києві та області. Там діють мережеві обмеження й немає прогнозованих графіків погодинних відключень . Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Також через негоду є знеструмлення в 7 населених пунктах на Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго займаються відновленням пошкоджених ліній.

Що з продовольчою безпекою Києва?