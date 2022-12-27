Як платити за опалення вдвічі менше

І хоч тарифи на газ цього опалювального сезону не змінюватимуть, та чимало українців продовжують шукати способи для енергоекономії через ситуацію в країні.

За рекомендаціями Державного агентства з питань енергоефективності українці можуть платити за опалення в рази менше, якщо дотримуватимуться певних правил.

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Як заощадити: декілька порад

Нагадуємо, що перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти усю систему. Варто усунути повітряні пробки та відремонтувати місця можливого протікання.

Термостатичний вентиль на радіаторі дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті;

Система “тепла підлога” розприділить тепло саме туди, де воно найбільше потрібно;

Не забувайте міняти газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15 – 20 років. Вони з роками втрачають свою ефективність;

Двері, вікна, дах та зовнішні стіни слід утеплювати;

опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями.

Утеплити вікна можна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі та додатково оббити самі двері, задути монтажною піною місця виходу та входу труб з оселі,

– радять в агентстві.

Ще один цікавий метод – це наявність у квартирі чи будинку щільних штор. Вони допомагають утримувати тепло в оселі;

До прикладу, модернізація системи вентиляції – це також реальний спосіб економії.

Є одне тільки "але":з радіаторів. А от товстий килим знижує тепловитрати, які йдуть через підлогу.

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Які тарифи на газ в Україні

Тарифи на газ у містах України:

"Фіксований" ("Нафтогаз") – 7,96 гривні за метр кубічний з ПДВ.

"Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 7,79 гривні;

"Закарпаттяенергозбут" – 7,98 гривні;

"Львівенергозбут" – 8,20 гривні;

"Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;

"Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні.

Крім того, українці ще платять за доставку газу у домівки. За даними "Мінфіну, тарифи на розподіл становлять:

"Дніпрогаз" – 1,08 гривні;

"Київоблгаз" – 1,78 гривні;

"Львівгаз" – 2,02 гривні;

"Одесагаз" – 1,30 гривні;

"Тернопільгаз" – 2,10 гривні;

"Харківгаз" – 2,38 гривні;

"Херсонгаз" – 1,94 гривні.

Тарифи на розподіл газу у 2022 році / Інфографіка 24 каналу