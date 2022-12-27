Як платити за опалення вдвічі менше
І хоч тарифи на газ цього опалювального сезону не змінюватимуть, та чимало українців продовжують шукати способи для енергоекономії через ситуацію в країні.
За рекомендаціями Державного агентства з питань енергоефективності українці можуть платити за опалення в рази менше, якщо дотримуватимуться певних правил.
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Як заощадити: декілька порад
Нагадуємо, що перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти усю систему. Варто усунути повітряні пробки та відремонтувати місця можливого протікання.
- Термостатичний вентиль на радіаторі дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті;
- Система “тепла підлога” розприділить тепло саме туди, де воно найбільше потрібно;
- Не забувайте міняти газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15 – 20 років. Вони з роками втрачають свою ефективність;
- Двері, вікна, дах та зовнішні стіни слід утеплювати;
Утеплити вікна можна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі та додатково оббити самі двері, задути монтажною піною місця виходу та входу труб з оселі,
– радять в агентстві.
- Ще один цікавий метод – це наявність у квартирі чи будинку щільних штор. Вони допомагають утримувати тепло в оселі;
- До прикладу, модернізація системи вентиляції – це також реальний спосіб економії.
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Які тарифи на газ в Україні
Тарифи на газ у містах України:
- "Фіксований" ("Нафтогаз") – 7,96 гривні за метр кубічний з ПДВ.
- "Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 7,79 гривні;
- "Закарпаттяенергозбут" – 7,98 гривні;
- "Львівенергозбут" – 8,20 гривні;
- "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;
- "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні.
Крім того, українці ще платять за доставку газу у домівки. За даними "Мінфіну, тарифи на розподіл становлять:
- "Дніпрогаз" – 1,08 гривні;
- "Київоблгаз" – 1,78 гривні;
- "Львівгаз" – 2,02 гривні;
- "Одесагаз" – 1,30 гривні;
- "Тернопільгаз" – 2,10 гривні;
- "Харківгаз" – 2,38 гривні;
- "Херсонгаз" – 1,94 гривні.