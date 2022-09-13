Може бути холодно: як успішно пройти опалювальний сезон

Часу залишилося зовсім трішки до зими, а деякі важливі питання щодо опалювального сезону досі не вирішені. Що необхідно Україні для повноцінного проходження опалювального сезону, читайте в матеріалі.

Як розповів 24 каналу Максим Білявський, колишній директор з комунікацій Групи Нафтогаз, для успішного проходження опалювального сезону насамперед потрібно достатньо ресурсів.

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Зима близько: що необхідно для її проведення

Вдосталь ресурсів – це відправна точка підготовки до опалювального сезону. Ці первинні енергоносії частково трансформуються у вторинні енергоносії, а це вугілля і газ, що згодом стають електричною енергією, ну або теплом чи гарячою водою.

Як пояснює колишній директор з комунікацій Групи Нафтогаз Максим Білявський інфраструктурою, через яку повинні постачатися ресурси, вважається: газотранспортна система, підземні сховища газу, газорозподільчі мережі низького тиску, теплотраси й водопровідні системи.

Третя обов’язкова умова успішного проходження опалювального сезону – фінансова ліквідність ринку газової та електричної енергії, а також умовного ринку тепла і гарячої води. Іншими словами, все залежатиме від достатньої кількість фінансових коштів, які надходитимуть від споживачів. Ресурси через стабільно діючу інфраструктуру постачаються на фінансово ліквідний ринок, до якого має доступ платоспроможний споживач.

Отримані кошти витрачають на фонд оплати праці та купівлю сировини та витратних матеріалів, які необхідні для роботи інфраструктури. Частина коштів спрямовується безпосередньо виробникам енергоносіїв. Виробникам, своєю чергою, ці кошти необхідні для забезпечення безперервного циклу виробництва або видобутку енергоносіїв. Крім цього, ці кошти мають витрачатись на ліквідацію аварійних ситуацій.

Максим Білявський Колишній директор з комунікацій Групи Нафтогаз Отже, енергетична безпека держави – це достатність ресурсів, які транспортуються через стабільну, надійну інфраструктуру на ліквідні енергетичні ринки, до яких мають вільний доступ платоспроможні споживачі. Мова йде не лише про побутових, але й промислових споживачів. Опалювальний сезон можна буде вважати пройденим успішно, якщо весь цей ланцюжок діятиме без збоїв.

Якщо в якомусь локальному випадку можлива тимчасова зупинка постачання енергоносіїв, то в умовах воєнного часу відновлення енергопостачання буде реалізовано максимально оперативно.

До теми Газ, електрика чи дрова: як найвигідніше опалювати оселю взимку

Що робити, якщо вимкнули світло

Андрій Закревський, експерт з енергетики, розповідає, що насамперед треба прислухатися до військової адміністрації. Якщо кажуть евакуюватися, то так і робити.

Потрібно звернути увагу на те, як саме жителі за період вимкнення світла ходитимуть в туалет, адже каналізація не працюватиме. Тоді варто зібратися і зробити спільний туалет на дворі біля будинку.

Якщо у будинку опалення пов'язане з електроенергією, то треба запастися акумуляторами, які хоча б на годину в день могли вмикати котел і прогрівати квартиру. Щодо приготування їжі, то якщо у вас приватний будинок і ви маєте пічку, на ній без проблем можна приготувати щось. Якщо ж її немає, то можна купити балон з газом і під'єднати до газової плити.

Треба вже зараз подумати, яку кімнату потрібно утеплити. Експерт радить найперше санвузол та кухню.

генераторами, павербанками, ліхтариками, свічками, теплим одягом, зробити запаси додаткової води.

Потрібно думати й про те, щоб переїхати до родичів та знайомих у приватний сектор, тому що відсутність електроенергії у багатоквартирному будинку – це непрацююча каналізація, відкачка, немає гарячої та холодної води, а також опалення. Це унеможливлює повноцінне проживання.

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