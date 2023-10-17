Опалювальний сезон в Україні: у яких містах уже ввімкнули тепло

В Україні розпочинається опалювальний сезон через похолодання у різних регіонах нашої держави. В деяких громадах тепло вже почали подавати, а в інших воно з'явиться найближчим часом.

Варто зазначити, що опалення у будинках українців вмикають тоді, коли середньодобова температура впродовж трьох діб становитить нижче за +8 градусів. У яких містах уже ввімкнули опалення й де подадуть тепло найближчим часом – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Підготовка триває: Шмигаль повідомив, коли в Україні почнуть вмикати опалення

Яка ситуація з теплом у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що Київ 16 жовтня розпочинає підключення до тепла житлових будинків. Це пов'язано з тим, що синоптики прогнозують стабільне зниження температури.

На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч кілометрів), необхідно кілька днів. Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим,

– написав Кличко.

Він наголосив, що це рішення важливе, оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву. Це призвело б до перевантаження системи електропостачання.

Кличко також сказав, що всі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.

У Львові вже розпочати подачу опалення

У Львівській міській раді повідомили, що вже 15 жовтня розпочали подачу тепла. Зокрема, станом на 13:00 опалення подано до 60% житлових будинків і 55% закладів освіти й охорони здоров'я.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Орест Тимчишин розповів, що фактично за два дні тепло мають подати до всіх балансоутримувачів і мешканців. Натомість вони вже самостійно мають вирішувати, чи їм відкривати засувку і брати тепло.

Тимчишин також сказав, що першочергово жителі мають звертатися щодо відсутності тепла до балансоутримувачів.

Щодо оплати за тепло, то тариф для мешканців буде застосовуватися той, який діяв станом на 24 лютого 2022 року. Оскільки собівартість тарифу зросла, то різницю має компенсувати держава,

– пояснив він.

Посадовець також нагадав, що у більшості підвалах будинків ще у 2022 році встановили металеві печі, які можна буде використовувати у разі надзвичайної ситуації у цьому опалювальному сезоні.

У Вінниці почнуть опалювати будинки з 16 жовтня

У Вінницькій міській раді розповіли, що працівники "Вінницяміськтеплоенерго" доклали максимум зусиль для підготовки міста до опалювального сезону. Зокрема, були завершенні усі заплановані роботи з технічного обслуговування та ремонту теплового комплексу.

Наразі розпочато процес поступового запуску котелень та виведення їх на технологічні параметри,

– зазначили у підприємстві.

У міськраді наголосили, що подача тепла у будинки відбуватиметься поетапно з 16 жовтня. Все місто буде забезпечено опаленням.

У Вінницькій міській раді також підкреслили, що першочергово за розподіл тепла по будинку відповідальність несуть голови ОСББ та керівні компанії. Водночас подача тепла у заклади охорони здоров’я за відповідними заявками від керівників у Вінниці відбулася ще минулого тижня.

В Івано-Франківську опалення подаватимуть з 18 жовтня

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сказав, що в середу, 18 жовтня, місто розпочне опалювальний сезон.

Завтра (17 жовтня – 24 Канал) ухвалимо відповідне рішення та будемо розблоковувати котельні. Цю роботу вже почали минулого тижня. Опалювальний сезон вже стартував для лікарень – 6 та ще дві отримають тепло,

– наголосив мер.

Він наголосив, що в пріоритеті для міста подати тепло в лікарні, школи та садочки. Однак, оскільки система опалення централізована, то тепло будуть одразу запускати в будинки міста.

Марцінків також закликав людей звертатися в оперативну службу реагування, якщо виникатимуть проблеми з опаленням. Мер пообіцяв, що аварійні бригади швидко реагуватимуть на ці виклики.

Житомир уже розпочав опалювальний сезон

У комунальному підприємстві "Житомиртеплокомуненерго" розповіли, що вже 16 жовтня розпочали опалювальний сезон. Зокрема, лікарні й дошкільні заклади вже отримують тепло, а в школах опалення увімкнуть після осінніх канікул.

Іде процес розпломбування котелень, які подають тепло на багатоквартирні житлові будинки. Потягом 2 – 3 днів тепло почне подаватись до будинків,

– мовиться у дописі підприємства.

Там також висловили надію, що цей опалювальний сезон буде легшим за попередній. Вони підкреслили, що провели всю необхідну підготовку, щоб нівелювати можливі зовнішні втручання у процес опалення.

Чернігів опалює поки медичні й освітні установи

В акціонерному товаристві "Облтеплокомуненерго" зазначили, що у Чернігові, за заявками керівників, минулого тижня розпочали подачу тепла до п'яти медичних установ.

16 жовтня з котелень "Облтеплокомуненерго" почнеться пуск тепла до двох медичних установ, однієї загальноосвітньої школи та 23-х дитячих садочків.

У Рівному опалювальний сезон стартує з 17 жовтня

Секретар Рівненської міської ради, виконувач обов’язків міського голови Рівного Віктор Шакирзян підписав розпорядження про початок опалювального сезону в Рівненській міській територіальній громаді. Зокрема, тепло мають починати подавати у місто 17 жовтня.

Шакирзян наголосив, що першочергово теплопостачальним підприємствам доручили забезпечити теплом об’єкти соціального призначення – школи, дитячі садочки, медичні заклади. У будинки тепло доручили постачати опісля.

Черкаси почнуть подавати опалення з 18 жовтня

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що у місті з 18 жовтня розпочнуть подачу тепла до житлових будинків. Утім, в тих оселях, балансоутримувачі яких завчасно не зробили заявку, батареї потеплішають дещо пізніше.

Деякі балансоутримувачі будинків досі не звернулися до "Черкаситеплокомуненерго", аби заповнити внутрішньобудинкові системи, тож їхнє заповнення і подача опалення може зайняти від трьох до п'яти днів, – сказав він.

Мер зазначив, що "Черкаситеплокомуненерго" розпочало роботи, щоб подати тепло в домівки кожного споживача міста.

Луцьк почне опалення 18 жовтня

Директор Луцьктепла Іван Скорупський розповів, що 18 жовтня у місті розпочнеться опалювальний сезон. Спочатку тепло обіцяють подати до лікарень, шкіл і садочків, а потім до житлових будинків.

Харків готується до опалювального сезону

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Харків готовий до нового опалювального сезону. За його словами, у сховищах розміщено близько 16 мільярдів кубічних метрів блакитного палива.

Крім того, міський голова Ігор Терехов запевнив Чернишова, що місто на 100% готове до опалювального сезону.

У Миколаєві тепло подадуть не в жовтні

У "Миколаївоблтеплоенерго»" повідомили, що в місті опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить +8 градусів за Цельсієм і нижче.

Разом з тим, поки що така температура не передбачається до кінця жовтня,

– зазначили на підприємстві.

Водночас там підкреслили, що після рішення виконкому Миколаївської міської ради про початок опалювального сезону, "Миколаївоблтеплоенерго" протягом кількох діб готове запустити всі котельні у місті.

Тернопіль вже з 17 жовтня буде з теплом

Міський голова Тернополя Сергій Надал сказав, що 17 жовтня у місті розпочинається новий опалювальний період. Зокрема, тепло вже подається у Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню та у пологовий будинок Тернопільської комунальної міської лікарні №2.

Він також попросив містян у випадку будь-яких проблем з опаленням звернутися до підприємства, що обслуговує будинок чи ОСББ для вирішення ситуації. Надал запевнив, що працівники підприємств та аварійних служб працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель.

В Ужгороді почали опалювати школи, садки й лікарні

Заступник міського голови Ужгорода Іван Завидняк розповів, що з 11 жовтня почався опалювальний сезон для закладів освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту. Це сталося після того, як у місті впродовж кількох днів фіксували низьку температуру.

Завидняк також наголосив, що в більшість закладів освіти тепло подають з котелень, які працюють на природному газі. Крім того, також є генератори як у школах і садках, так і у лікарнях.

У Хмельницькому ще не почали опалення

Заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок зазначив, що опалювальний сезон в місті офіційно ще не розпочали. Однак додав, що 10 жовтня тепло подали, на прохання директорів, у чотири медзаклади, що розташовані в обласному центрі, зокрема, міський перинатальний центр.

Щодо загальної подачі тепла, в тому числі й в оселі хмельничан, то поки, за словами заступника міського голови, моніторитимуть погоду, яка обіцяє ще порадувати теплом. Це потрібно для того, щоб зекономити і кошти, і газ.

У Чернівцях ще не вирішили, коли подавати тепло

У підприємстві "Чернівцітеплокомуненерго" наголосили, що попередньо температурний режим знизиться в місті десь 17 – 19 жовтня. Там зауважили, що якщо й далі передаватимуть похолодання, то розпочнуть опалювальний сезон.

В першу чергу подаватимемо теплоносій в заклади соціальної сфери. Як тільки буде прийнято рішення про початок опалювального сезону – неодмінно повідомимо,

– підкреслили у "Чернівцітеплокомуненерго"

Там також закликали балансоутримувачів завершити перевірку з підготовки будинків до опалення.

У Сумах вже подали опалення до садків і шкіл

У Сумській міській раді підкреслили, що дитячі садки, школи та лікарні з 11 жовтня можуть вмикати опалення. Це сталося після того, як 9 жовтня в освітніх закладах температура повітря у приміщеннях становила 14 – 16°C, а 10 жовтня – на пів градуса нижче.

Водночас там зазначили, що з 12 жовтня буде тепла погода, яка протримається до 18 – 19 жовтня. Тому опалення на цей період, імовірно, припинять.