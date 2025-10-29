Опалення в будинках вмикає одна з найбільших областей України

На Харківщині стартував опалювальний сезон. Вже 17 населених пунктів розпочали подачу тепла.

Що відомо про подачу опалення у Харкові та області?

На Харківщині виконують доручення Зеленського щодо старту опалювального сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Дивіться також Опалювальний сезон 2025: у яких містах України вже ввімкнули тепло

За його словами, вже 17 населених пунктів розпочали подачу тепла до закладів соцсфери та житлового фонду. Зараз близько 30 багатоквартирних будинків у різних громадах уже мають опалення.

Працюють 66 котелень, які забезпечують теплом понад 130 закладів соціальної сфери. Технічних перешкод для початку опалювального сезону в громадах області наразі немає.

Там де були юридичні проблеми, наприклад Лозова, вони наразі зняті. Газ подається у штатному режимі, розпочинається також подача опалення.

Нагадаємо, що 28 жовтня Україна розпочала опалювальний сезон, розповідає 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко.

Станом на цей день вже понад 55% об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема дитячі садки, школи та лікарні, під'єднали до опалення. Також у 13 областях тепло частково подають і до житлових будинків. В інших регіонах підключення триватиме поступово, залежно від погодних умов.

Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму.

Де в Україні вже дали опалення для населення?