Отопление в домах включает одна из крупнейших областей Украины

На Харьковщине стартовал отопительный сезон. Уже 17 населенных пунктов начали подачу тепла.

Что известно о подаче отопления в Харькове и области?

На Харьковщине выполняют поручение Зеленского по старту отопительного сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По его словам, уже 17 населенных пунктов начали подачу тепла в учреждения соцсферы и жилого фонда. Сейчас около 30 многоквартирных домов в разных общинах уже имеют отопление.

Работают 66 котельных, которые обеспечивают теплом более 130 учреждений социальной сферы. Технических препятствий для начала отопительного сезона в громадах области пока нет.

Там где были юридические проблемы, например Лозовая, они пока сняты. Газ подается в штатном режиме, начинается также подача отопления.

Напомним, что 28 октября Украина начала отопительный сезон, рассказывает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

По состоянию на этот день уже более 55% объектов социальной инфраструктуры, в частности детские сады, школы и больницы, подключили к отоплению. Также в 13 областях тепло частично подают и в жилые дома. В других регионах подключение будет продолжаться постепенно, в зависимости от погодных условий.

Решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления с учетом температурного режима.

Где в Украине уже дали отопление для населения?