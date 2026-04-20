Київ і Львівщина відстають від графіка: як триває підготовка до наступної зими
- Усі українські області, міста та громади мають затверджені плани підготовки до наступного опалювального сезону.
- Термін реалізації планів стійкості – 1 вересня; проте є регіони, що відстають від графіка, зокрема Київ і Львівщина.
У понеділок, 20 квітня, Володимир Зеленський провів спеціальний селектор з усіма регіонами. Йшлося про підготовку до наступного опалювального сезону – передусім із безпекової точки зору.
Як Україна вже готується до зими?
Деталі президент повідомив у телеграм-каналі. Для всіх областей, міст і громад затверджено "цілком конкретні" плани стійкості.
Дивіться також Україна пережила надскладну зиму: скільки ресурсів пішло на опалювальний сезон
Термін реалізації планів стійкості – 1 вересня 2026 року. Ці документи чітко визначають:
- які об'єкти потрібно першочергово відновлювати й додатково захищати;
- а також які завдання міста й громади мають виконати, аби взимку забезпечити людей теплом і електроенергією попри загрози.
Відповідно, є жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами,
– підкреслив Зеленський.
Які є проблеми в процесі?
Утім наразі не всі регіони діють так, як потрібно для належного захисту людей. Тож на засіданні детально обговорили ситуацію в областях, які відстають від графіка.
Окрему увагу приділили Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Львівщині, а також Запоріжжю, Херсону та столиці.
- За словами президента, у Києві "не вистачає розуміння", що наступної зими всі райони мають бути забезпечені достатніми резервними джерелами електро- та теплопостачання.
- Водночас на Львівщині "є питання" по кількох енергооб'єктах, тож обласна влада разом з урядом мають чітко визначити, хто відповідає за вчасне виконання завдань.
Важливо! Командувачу Повітряних сил Анатолію Кривоножку й міністру оборони Михайлу Федорову доручили пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів із керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівщини та Харківщини. "У наших воїнів має бути достатня кількість і якість засобів реагування на всі типи "Шахедів", – додав Зеленський.
Уряд готовий допомагати регіонам за обґрунтованими запитами, окремі завдання виконує Агентство відновлення.
Що ще відомо про підготовку?
Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба пояснював, що ключовим моментом є темпи реалізації рішень. "Частина областей рухається швидко, іншим – потрібно суттєво прискорюватися. Це не питання обставин, а організації роботи на місцях", – вважає посадовець.
Зокрема, на затримках у підготовці до зими раніше вже наголошував президент. Щоправда, тоді йшлося про Львівську, Волинську, Одеську області та Київ.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетичних питань Святослав Павлюк розповів, що наступний опалювальний сезон може виявитися ще складнішим. Річ у тім, що Україні поки так і не вдалося відновили повністю всю енергосистему після російських атак.