Київ і Львівщина відстають від графіка: як триває підготовка до наступної зими

У понеділок, 20 квітня, Володимир Зеленський провів спеціальний селектор з усіма регіонами. Йшлося про підготовку до наступного опалювального сезону – передусім із безпекової точки зору.

Як Україна вже готується до зими?

Деталі президент повідомив у телеграм-каналі. Для всіх областей, міст і громад затверджено "цілком конкретні" плани стійкості.

Термін реалізації планів стійкості – 1 вересня 2026 року. Ці документи чітко визначають:

які об'єкти потрібно першочергово відновлювати й додатково захищати;

а також які завдання міста й громади мають виконати, аби взимку забезпечити людей теплом і електроенергією попри загрози.

Відповідно, є жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами,

– підкреслив Зеленський.

Які є проблеми в процесі?

Утім наразі не всі регіони діють так, як потрібно для належного захисту людей. Тож на засіданні детально обговорили ситуацію в областях, які відстають від графіка.

Окрему увагу приділили Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Львівщині, а також Запоріжжю, Херсону та столиці.

За словами президента, у Києві "не вистачає розуміння", що наступної зими всі райони мають бути забезпечені достатніми резервними джерелами електро- та теплопостачання.

Водночас на Львівщині "є питання" по кількох енергооб'єктах, тож обласна влада разом з урядом мають чітко визначити, хто відповідає за вчасне виконання завдань.

Важливо! Командувачу Повітряних сил Анатолію Кривоножку й міністру оборони Михайлу Федорову доручили пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів із керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівщини та Харківщини. "У наших воїнів має бути достатня кількість і якість засобів реагування на всі типи "Шахедів", – додав Зеленський.

Уряд готовий допомагати регіонам за обґрунтованими запитами, окремі завдання виконує Агентство відновлення.

