Реквізити для оплати газу змінилися: що робити, аби кошти не "зависли"

Нафтогаз вже підготував електронні рахунки за газ, спожитий у березні. Клієнти можуть їх переглянути й оплатити онлайн, однак перед цим їм радять перевірити реквізити.

Як швидко сплатити за газ?

Для того, щоб переглянути електронну платіжку за березень, клієнтами достатньо зробити кілька кліків, зазначають в компанії.

Наразі Нафтогаз пропонує дві онлайн-можливості:

застосунок Куб;

та особистий кабінет на сайті.

У компанії радять не зволікати з платіжками, щоб не накопичувати борги, уникнути пені за несвоєчасну платіжку та можливих проблем із постачанням палива.

Оплатити споживання газу до березня необхідно до 25 квітня.

При чому чекати паперових платіжок більше не потрібно. Цифрові містять всю необхідну інформацію, а приходять клієнту раніше.

Не чекайте паперові квитанції, переходьте на цифрові в наших онлайн-сервісах. Так оплата стає зручнішою і потребує менше зусиль,

– додали в Нафтогазі.

Зауважте! Раніше споживачі могли отримати 1% знижки, якщо оплатять рахунок за газ онлайн до 15 числа. Однак починаючи з 1 лютого 2026 року цю знижку не надають. Оплата здійснюється за повним тарифом.

Як змінилися реквізити для оплати за газ?

Водночас варто пам'ятати, що навесні 2026 року Нафтогаз змінив реквізити для оплати за спожитий газ.

Оновлені реквізити виглядають так:

Отримувач – ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ – 40121452;

Рахунок – UA723204780000026006000255925;

Банк – АБ "УКРГАЗБАНК";

МФО – 320478.

Оновлені реквізити також можна знайти у паперових рахунках за березень 2026 року.

Щоб гроші не "зависли" через неправильні реквізити, споживачам необхідно:

перед оплатою за газ перевірити реквізити;

у банківських застосунках створити новий шаблон.

Також Нафтогаз радить обов’язково зазначати у призначенні платежу номер свого особового рахунку, щоб бути певним, що платіж надійде за призначенням.

Якщо ви вже сплатили рахунок за старими реквізитами – не хвилюйтеся, кошти будуть зараховані. Проте наступні платежі просимо здійснювати вже на новий рахунок,

– додали в компанії.

Важливо! У Нафтогазі уточнили, що у більшості банків та їх мобільних застосунках реквізити для оплати спожитого газу вже оновлені.

