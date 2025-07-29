Помилок у платіжках не буде: як правильно платити за газ, щоб уникнути боргів

При оплаті послуги з розподілу газу важливо заповнювати свої дані. В іншому випадку оплату за газ можуть не зарахувати, через що можуть накопичитися борги.

Коли можуть не зарахувати оплату за газ?

Навіть за своєчасної оплати за газ може з’явитися борг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

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Щомісяця українці сплачують за послугу з розподілу газу через різноманітні сервіси. Якщо забути або неправильно внести свої дані у поле "Призначення платежу", сплачені кошти не вийде ідентифікувати та зарахувати на особовий рахунок.

Щоб уникнути неприємностей, потрібно: перевіряти внесення своїх даних у поле "Призначення платежу":

Номер особистого рахунку;

Прізвище, ім’я та по батькові платника;

Повну адресу помешкання;

Оплату послуги з розподілу газу.

Що робити, якщо припустилися помилки?

Допущену помилку її можна виправити. Для цього потрібно:

Звернутися до Центрів обслуговування клієнтів;

Надати підтверджувальні документи про оплату.

Зауважте! Тарифи на газ в Україні залишаться фіксованими на рівні 7,96 гривні за кубометр з 1 вересня, без підвищення під час опалювального сезону.