Долар суттєво "просів" у ціні: що буде з валютою далі

Декілька днів поспіль американська валюта на готівковому ринку показує тенденцію на спад вартості. Станом на сьогодні, офіційний курс долара навіть вищий, ніж готівковий. Журналісти 24 Каналу дізналися від чого ж залежатиме ціна курсу надалі.

Чи буде долар надалі дешевшати

За останні декілька днів спостерігається спад вартості долара на готівковому ринку. Лише станом на ранок 19 січня валюта опустилася подекуди нижче, ніж 38 гривень.

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Водночас у коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук розповідає, що курс на сьогодні повністю залежить від того, що робить Нацбанк. Тому чи буде він падати надалі, чи почне рости вгору — визначає саме регулятор.

Борис Кушнірук Економіст Враховуючи, що в нас величезний торговельний дефіцит, по суті курс визначає НБУ своїми інтервенціями.

З одного боку, каже експерт, зрозуміла ситуація в умовах війни, коли є величезний торговельний дефіцит і вам його потрібно покривати коштом постійних інтервенцій.

Але з іншого боку, проблема в тому, що це відбувається не прогнозовано.

Як уникнути спекуляцій на ринку

Щобільше, Кушнірук пояснює, що коли курс зберігається незмінним, то в цьому випадку зростає імпорт, а експорт стає неконкурентним.

Необхідно визначити, наскільки Нацбанк вважає допустимим здешевлення гривні протягом року. І, виходячи з цього, вони мають прогнозовано й передбачено для ринку і для всіх робити девальвацію,

– каже експерт.

Наприклад, двічі на місяць в конкретні дні тижня. Відтак проводиться, умовно, девальвацію на 0,5%. В такому випадку жодних спекуляцій на ринку не буде, але ситуація стане передбаченою для всіх.

Що буде з готівковим доларом наступного тижня

Те, що зараз НБУ робить, вважає Борис Кушнірук, це провокує зловживання на ринку й невизначеність.

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у певний період може посилитися роль регулятора з метою зняття курсової напруги. Відтак курсові зміни в кінці січня будуть різновекторними: показники то зростатимуть, то знижуватимуться, але це все без різких стрибків.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наступного тижня різниця між курсами покупки та продажу на безготівковому ринку залишатиметься мінімальною і не перевищить 0,1 гривні. А різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде в межах 0,5 – 1 гривні.

За прогнозами експерта, курсовий діапазон на готівковому ринку не перевищить 38 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро. Крім того, він формуватиметься з огляду на міжбанк, тобто офіційний курс.

Курс валют у банках, обмінниках та на чорному ринку

Станом на ранок, 19 січня, купівля готівкового долара становить в середньому 37,80 гривні (-12 копійок), а продаж – 38,40 гривні (-10 копійок).

(-12 копійок), а продаж – (-10 копійок). В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,85 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,45 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продаж – (+9 копійок), за даними finance.ua. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,15 гривні (-15 копійок), а продаж – 38,30 гривні (-15 копійок).

Коливання курсів валют на міжбанку буде в межах 37,5 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро.