Доллар существенно "просел" в цене: что будет с валютой дальше

Несколько дней подряд американская валюта на наличном рынке показывает тенденцию на спад стоимости. По состоянию на сегодняшний день, официальный курс доллара даже выше, чем наличный. Журналисты 24 Канала узнали от чего будет зависеть цена курса в дальнейшем.

Будет ли доллар в дальнейшем дешеветь

За последние несколько дней наблюдается спад стоимости доллара на наличном рынке. Только по состоянию на утро 19 января валюта опустилась кое-где ниже, чем 38 гривен.

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В то же время в комментарии 24 Каналу экономист Борис Кушнирук рассказывает, что курс на сегодняшний день полностью зависит от того, что делает Нацбанк. Поэтому будет ли он падать дальше, начнет ли расти вверх — определяет именно регулятор.

Борис Кушнирук Экономист Учитывая, что у нас огромный торговый дефицит, по сути, курс определяет НБУ своими интервенциями.

С одной стороны, говорит эксперт, понятна ситуация в условиях войны, когда есть огромный торговый дефицит и вам его нужно покрывать за счет постоянных интервенций.

Но, с другой стороны, проблема в том, что это происходит не прогнозируемо.

Как избежать спекуляций на рынке

Более того, Кушнирук объясняет, что когда курс сохраняется неизменным, то в этом случае растет импорт, а экспорт становится неконкурентным.

Необходимо определить, насколько Нацбанк считает допустимым удешевление гривны в течение года. И, исходя из этого, они должны прогнозируемо и предусмотрено для рынка и для всех делать девальвацию,

– говорит эксперт.

К примеру, дважды в месяц в конкретные дни недели. Следовательно, проводится, условно, девальвацию на 0,5%. В таком случае никаких спекуляций на рынке не будет, но ситуация станет предсказуемой для всех.

Что будет с наличным долларом на следующей неделе

То, что сейчас НБУ делает, считает Борис Кушнирук, это провоцирует злоупотребление на рынке и неопределенность.

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в определенный период может усилиться роль регулятора в целях снятия курсового напряжения. Следовательно, курсовые изменения в конце января будут разновекторными: показатели то будут расти, то будут снижаться, но это все без резких скачков.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На следующей неделе разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке будет оставаться минимальной и не превысит 0,1 гривны. А разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах 0,5 – 1 гривны.

По прогнозам эксперта, курсовой диапазон на наличном рынке не превысит 38 – 40 гривен за доллар и 40 – 43 гривны за евро. Кроме того, он будет формироваться с учетом межбанка, то есть официальный курс.

Курс валют в банках, обменниках и черном рынке

По состоянию на утро, 19 января, покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны (-12 копеек), а продажа – 38,40 гривны (-10 копеек).

(-12 копеек), а продажа – (-10 копеек). В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,85 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,45 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продажа – (+9 копеек), по данным finance.ua. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,15 гривны (-15 копеек), а продажа – 38,30 гривны (-15 копеек).

Колебания курсов валют на межбанке будут в пределах 37,5 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро.