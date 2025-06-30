Центральну Європу "звільнили" від російської нафти, – глава заводу Orlen

Польський нафтопереробник Orlen більше не купуватиме російську нафту для свого чеського заводу після 30 червня. Таку заяву зробив генеральний директор компанії Іренеуш Фафара.

Центральну Європу "звільнили" від нафти Росії

Контракт із "Роснефтью" на постачання російської нафти на НПЗ у Чехії був останнім, що пов’язував Orlen із російською нафтою, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти,

– сказав Іренеуш Фафара.

Ще у квітні Чехія повідомила, що вперше у своїй історії стала повністю незалежною від постачання російської нафти після завершення робіт із підвищення пропускної здатності нафтопроводу TAL, який надходить із заходу.

Після вторгнення Росії в Україну чеський уряд прагнув позбутися часткової залежності від нафтопроводу "Дружба", який протягом десятиліть постачав нафту з Росії та забезпечував близько половини річного імпорту нафти країни,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема наприкінці минулого року чеський оператор трубопроводів MERO завершив модернізацію нафтопроводу Transalpine (TAL). Він транспортує нафту з танкерів у італійському порту Трієст до Німеччини, де вона надходить у трубопровід Інгольштадт–Кралупи–Литвінов (IKL) до Чехії.

Цікаво! Orlen зазначила, що наразі чеські нафтопереробні заводи постачаються нафтою, зокрема, із Північного моря та Середземномор’я, Саудівської Аравії, Південної та Північної Америки, а також Африки.