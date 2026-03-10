Іран висунув ультиматум: доступ до Ормузької протоки матиме свою ціну

Блокада Ормузької протоки Іраном викликає перебої у світовій торгівлі, оскільки танкери не можуть безпечно рухатися цим морським шляхом. Тепер Тегеран нібито готовий пропускати судна, але не безкоштовно.

Яку плату планує Іран?

За даними джерел, Іран планує запровадити мита для танкерів і торгівельних суден в Ормузькій затоці, повідомляє CNN.

Мова йде не лише про танкери з нафтою чи скрапленим газом, а про всі комерційні кораблі у Перській затоці, які належать країнам-союзникам США.

Джерела наголошують, що Ормузька протока наразі фактично закрита для судноплавства, хоча президент США Дональд Трамп і заявляє, що вона відкрита. Однак Тегеран нібито вже завершує підгнотовку своїх "безпекових зборів", які можуть змінити ситуацію.

Ми тримаємо у своїх руках гвинт, який регулює світову ціну на нафту, і США доведеться довго чекати наших дій щодо контролю над цінами. Ціни на енергоносії стали нестабільними, і ми продовжимо боротьбу, доки Трамп не визнає поразку,

– додали в Ірані.

Важливо! У понеділок, 9 безерзня, Трамп в інтерв'ю CBS News заявив, що Ормузька протока наразі нібито відкрита для руху. Однак, за його словами, США розмірковують над її захопленням.

Яку ще вимогу висуває Тегеран?

Водночас The Guardian пише, що Іран не обмежиться лише митами. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що країни, які вишлють послів Ізраїлю та США зі своєї території, зможуть безперешкодно рухатися Ормузькою протокою.

Така вимога стосується будь-якої арабської чи європейської країни. За повідомленням іранського державного мовника IRIB, ці держави матимуть "повне право та свободу" для транзиту через протоку вже з вівторка, якщо розірвуть дипломатичні відносини як з Ізраїлем, так і зі Сполученими Штатами.

Наразі сотні суден залишаються на якорі по обидва боки Ормузької протоки, поки нафтові та транспортні ринки уважно стежать за будь-якими сигналами про можливе відновлення руху через цей вузький коридор,

– додає видання.

Зауважте! Ормузька протока – стратегічний маршрут передусім для мосрького експорту нафти та газу. За підрахунками, цим шляхом транспортують приблизно п'яту частину світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Яка ситуація в Ормузькій протоці?